Po zaslugi slovenskega upa je v Portimau zadonela tudi Zdravljica

Mladi slovenski dirkač Mark Kastelic (Mapetrol Lema racing, mercedes benz GT AMG) je minuli konec tedna zelo dobro štartal v ibersko prvenstvo razreda GT4 v Portimau. S portugalskim moštvenim sotekmovalcem Brunom Piresom sta v prvi vožnji zasedla skupno deveto mesto in četrto v svoji kategoriji, v drugi pa sta bila skupno tretja in v svojem razredu prva.

»Za nami je fantastičen dan! Ob sotekmovalcu Brunu si vse pohvale zaslužijo tudi vsi v ekipi Mapetrol Lema racing. Fantje so odlično pripravili dirkalnik. Tudi naš finski strateg Elias Niskanen je odlično predvidel potek dirke. Lahko rečem, da je šlo vse kot po maslu in skoraj brez napake. Morda bi bila lahko naša uvrstitev še za mesto boljša, če ne bi tik pred mojim postankom v boksih in menjavo dirkačev na stezo zapeljal varnostni avtomobil, zaradi česar sem na žalost izgubil vso prednost, ki sem si jo do takrat pripeljal pred zasledovalci,« je sporočil nadarjeni 17-letni mladenič iz Ivančne Gorice.

Skupaj z Brunom Piresom se je Mark Kastelic veselil zmage v svojem razredu. FOTO: Pedro Pinto

Kakor je še pristavil, je zelo vesel, da je tako dobro odprl tekmovalno sezono na iberskem polotoku, kar je odlična popotnica tudi za prihajajoče preizkušnje. V obeh vožnjah sta bili sicer najhitrejši portugalski navezi s toyoto GR supro GT4; prvo dirko sta dobila Cesar Machado in Rafael Lobato, drugo pa Francisco Abreu in Francisco Mora.