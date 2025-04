Slovenska najstnika navdušila v družbi Rossija, Schumacherja, Buttona ...

V sklopu 6-urne vzdržljivostne preizkušnje za svetovno prvenstvo FIA WEC na dirkališču Enza in Dina Ferrarija v Imoli, ki jo je dobila britansko-italijanska naveza James Calado-Antonio Giovinazzi-Alessandro Pier Guidi (Ferrari), sta na svojo nadarjenost opozorila tudi slovenska najstnika. Na dirki za italijansko prvenstvo razreda GT4 je namreč zmago slavil Mark Kastelic, uspeh 17-letnega upa iz Ivančne Gorice pa je z drugim mestom dopolnil leto mlajši Mariborčan Kyam Potež (oba Mapetrol Lema racing, mercedes AMG).

»Zmage sem še toliko bolj vesel, ker mi je uspelo v drugi polovici dirke nadomestiti petsekundni kazenski pribitek, ki smo ga dobili med postankom. Občutki po takšnem uspehu so vedno odlični, podobnih predstav pa si želim tudi v nadaljevanju letošnje sezone. Zdaj me čaka dirka za evropsko prvenstvo v Zandvoortu na Nizozemskem,« je sporočil Kastelic in se še posebej zahvalil svoji ekipi Mapetrol Lema racing.

Mark Kastelic (na sredini) in Kyam Potež (desno) sta potrdila veliko nadarjenost. FOTO: David Smole

»V petek za volanom nisem imel najboljšega občutka, zaradi česar so fantje razdrli dirkalnik in ugotovili, da je sklopka potrebna menjave. Takoj so se lotili dela in garali vso noč – do štirih zjutraj, ko je bil mercedes spet nared. Bil je fantastičen. Brez mojih mehanikov ne bi zmagal, zato ta uspeh posvečam njim,« je še dejal 17-letni dirkač iz Ivančne Gorice.

Izkazal se je tudi Potež. »Vsekakor gre za izjemen uspeh našega moštva in dosežka sem izjemno vesel,« je povedal 16-letni Mariborčan. Omeniti kaže, da so na preizkušnji za svetovno prvenstvo FIA WEC dirkala številna zveneča imena, še posebej velike pozornosti pa je bil deležen nekdanji motociklistični zvezdnik Valentino Rossi. Nemec Mick Schumacher, sin legendarnega Michaela Schumacherja, se je s svojo ekipo (Alpine) veselil tretjega mesta, med bivšimi dirkači formule 1 so bili na štartu še Britanec Jenson Button, Poljak Robert Kubica, Danec Kevin Magnussen ...