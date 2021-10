Največjo državo na svetu čaka slovenski napad

Večni, nesmrtni derbi

Ta torek bo v znamenju hokejskega derbija med Jesenicami in Olimpijo za točke državnega prvenstva. FOTO: Jože Suhadolnik

Dan O za odbojko

Predstavitev naslednjega Toura

Tadej Pogačar in Primož Roglič bosta v četrtek izvedela, kam ju na naslednjem Touru vodi pot. FOTO: Michael Steele/AFP

Petek, dan za hokejski metek

Sobota dan za Mursko

Škatlica s češnjami v Ljubljani

S športnimi dogodki v tem tednu se še ne bomo spočili od napornega konca preteklih sedmih dni, ki so jih zaznamovali ključni dvoboji v kvalifikacijah za svetovno nogometno prvenstvo naslednjega leta v Katarju. Tako se bo danes in jutri iskrilo na obračunih za točke, ki peljejo na Arabski polotok. V ospredju bodo tekme med Hrvaško in Slovaško v slovenski skupini, Norveško in Črno goro, Severno Makedonijo in Nemčijo, v isti skupini J med Romunijo in Armenijo (drevi) ter v torek med Albanijo in Poljsko, Švedsko in Grčijo, Ukrajino in BiH ter Dansko in Avstrijo.Slovenija je v bojih za katarski mundial na Malti zmagala, danes ob 20.45 jo v Mariboru čaka vnovičen obračun z Rusijo. Ta je največja država na svetu, a varovancibodo morali biti neizprosni v boju za tri zelo pomembne točke. Tudi slovenska vrsta do 21 let bo na igrišču, v kvalifikacijah za EP 2023 jo ob 18.30 v Elbasanu čaka Albanija. V ligi ABA bo v 3. kolu (18.00) Cedevita Olimpija želela biti grenak napitek za beograjski FMP.V torek, 12. oktobra, bo iz domačih logov najbolj donelo v Podmežakli. Če je večni derbi dvoboj nogometašev Olimpije in Maribora, kaj je potem obračun hokejistov Jesenic in Olimpije? Kar nesmrtni derbi, tokrat se bodo železarji in zeleno-beli ob 19. uri na Gorenjskem udarili za točke državnega prvenstva.Sreda, 13. oktobra, bo za Slovenijo odbojkarska. Za igralke Calcit Volleyja bo odločilna, saj morajo v Kamniku ob 20. uri v povratni tekmi 2. kola kvalifikacij za ligo prvakinj nadomestiti zaostanek z 1:3 z uvodne tekme proti ukrajinski vrsti Prometej iz Dnipra. V srednjeevropski ligi pa se bosta preizkusila državni prvak Merkur Maribor, ob 16. uri gostuje pri vrsti VKP Bratislava, in ACH Volley, ob 19.00 oranžne zmaje sprejema Union Raiffeisen Waldviertel.Kolesarstvo še ne počiva. V četrtek, 14. oktobra, bo v Parizu predstavitev trase za dirko po Franciji v letu 2022.insta že na trnih, Tour de France se bo naslednjega leta začel v ... No, saj to že vemo, francoska pentlja štarta 1. julija v Københavnu, na Danskem bodo uvodne tri etape.Petek je dan za metek. Tudi če je to 15. oktober. Streljati bodo morali (na vrata) za zmago tudi hokejisti SŽ Olimpije, ki bodo v elitni ICEHL ob 19.15 izzivali črna krila iz Linza. In to na avstrijskih tleh.Če je petek dan za metek, kaj je potem sobota? Murska, namreč, Mura bo v 13. kolu prve slovenske nogometne lige ob 17. uri gostila Aluminij. In, ne pozabimo, klub iz Murske Sobote je državni prvak.Nedelja, 17. oktobra, v 1. SNL prinaša prihod Krasa v Ljubljano. Olimpija ob 20.15 gosti klub z najslajšim imenom na svetu, CherryBox 24 Tabor iz Sežane. Vodilni Koper (17) gostuje v Domžalah. V ligi ABA Krka (17) gosti nekoč slavni Zadar, košarkarji Olimpije ob 21. uri gostujejo pri Crveni zvezdi. Zeleno-beli v hokeju, liga ICEHL, pričakujejo Orle iz Znojmega (18), v alpski ligi gredo Jesenice v Gardeno (18.30).bo na VN Španije v motokrosu lovil nove točke za ubranitev naslova svetovnega prvaka v razredu MXGP, v rokometni ligi prvakinj pa bo Krim Mercator v 4. kolu ob 16. uri gostil Metz.