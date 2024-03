Naprej z dvema tisočinkama sekunde prednosti

Rok Ferlan je prvi dan 19. dvoranskega svetovnega prvenstva v atletiki v Glasgowu v prvem krogu teka na 400 m s 47,04 sekunde dosegel drugi čas prve skupine in se avtomatično po mestih uvrstil v polfinale. Skupno si je Ferlan delil 11. čas prvega kroga in je napredoval po fotofinišu. Ferlan, v skupini je bil od njega hitrejši le olimpijski zmagovalec in svetovni prvak na 400 m ovire, Norvežan Karsten Warholm (46,68), je odprl slovenske nastope na tem prvenstvu. Tretji v skupini je bil Američan Jacory Patterson, najboljši po izidih leta med šesterico v skupini, a ga je Ferlan po silovitem zaključku presenetil in napredoval z drugim mestom. Tega je osvojil z istim uradnim časom (47,04) po fotofinišu z dvema tisočinkama sekunde prednosti pred Pattersonom.

»V cilju sem vedel, da sem mu blizu, a ne tega, da sem ga prehitel. Kar dolgo so nas pustili čakati, preden so objavili izide. Vesel sem bil, ker sem se neposredno uvrstil v polfinale. Še vedno sem presenečen, da mi je glede na veliko kakovost fantov v skupini to uspelo,« je bil vesel Ferlan. Žreb mu je v četrtek določil močno prvo skupino, v kateri je bil sicer drugi po doseženem izidu sezone z osebnim rekordom 46,63 sekunde, a Warholm pred SP še ni tekel v tej disciplini. V njuni skupini je imel tako s 45,48 daleč najboljši letošnji čas Patterson, ki je že tekel tudi 45,05 sekunde, kar je evropski rekord Warholma.

»Kar vesel sem bil, ko sem včeraj videl skupino in sem imel tudi kar dobro četrto progo. Vedel sem, da me bodo fantje potegnili in bom lahko dosegel dober čas,« je pojasnil Ferlan. Warholm je povedel že iz prvega zavoja, po prvi ravnini je bil takoj za njim Ferlan. Potem ga je ujel in prehitel ameriški podprvak Patterson. V zavoju po začetku zadnjega kroga je Kanadčan Ibrahim Ayorinde izgubil ravnotežje, a se rešil tako, da je z roko odrinil Ferlana pred njim.

A Slovenca to ni zmedlo in je nadaljeval vse hitreje, v zadnji ravnini pa se je najprej zelo približal Pattersonu, ki tega ni opazil, ter ga nato na ciljni črti tudi prehitel. Američan je na koncu celo izpadel in ga ne bo v boju za medalje. »Prvih 150 m je bilo zelo hitrih, imel sem dober položaj in nato sem v zaključku, kot že nekajkrat letos, pokazal, da sem zelo močan. Tudi to, da me je nekdo porinil v hrbet, niti nisem vedel kdo, me ni zmotilo. Tudi nisem izgubil koraka. Vedel sem, da bom moral v zadnjem krogu 'potegniti' in uspelo mi je na koncu tako pospešiti, da sem prehitel Američana. Mislim, da tega ni pričakoval, kar sem izkoristil,« je pojasnil Ferlan.

Warholm je evropski rekord dosegel leta 2019 prav v Emirates Areni v Glasgowu, v kateri je tedaj potekalo dvoransko evropsko prvenstvo. V finalu na 400 m je bil tedaj četrti Luka Janežič, slovenski rekorder je s 46,15 za dve stotinki zgrešil bronasto medaljo. Ferlan je za njim drugi na slovenski večni lestvici. »Zelo sem navijal tedaj za Luko, a mu ples stotink ni bil naklonjen. Sedaj se je to vrnilo in sem sam napredoval v boju tisočink. Za polfinale imam še nekaj rezerve,« se je tistega finala pred štirimi leti in pred svojim prvim polfinalom na veliki tekmi spomnil Ferlan.