Naši kleni zlati fantje

Za zlata fanta, zdaj tudi zares velikana slovenskega športa, velja, da ne bi mogla bolj upodabljati klenosti slovenskega fanta. Ponižna sta bila, ko sta izgubljala, ponosna in skromna, ko sta zmagovala. Vodile so ju izključno vztrajnost, marljivost in delavnost. Nekaj ali kar veliko športnega talenta prav tako, ampak to je že samo po sebi razumljivo, nisem še spoznal ali videl nenadarjenega šampiona. Kdor količkaj pozna športne zakonitosti, z ulice ali z ustvarjalnih vadbenih procesov, zlahka prepozna talent. In tudi pomanjkljivosti.