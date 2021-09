Ne bo več kazni zaradi pretirane samozavesti in sproščenosti

Dejan Vinčić pravi, da jim noben tekmec na EP ne bo ničesar podaril. FOTO: CEV

Ni daril

Slovenski odbojkarji so na evropskem prvenstvu po presenetljivem porazu proti Češki z 1:3 (–24, –18, 14, –19), v drugem krogu pričakovano odpravili Črno goro s 3:0 (17, 16, 16). Varovanciso za zmago potrebovali vsega 67 minut in tako vknjižili prve tri točke v skupini B. V uvodni tekmi proti češkim gostiteljem v Ostravar Areni se je predvsem poznalo, da slovenska reprezentanca pred začetkom tekmovanja zaradi nenastopa na turnirju v Ukrajini, kriva je bila okužba, ni imela pravih pripravljalnih tekem. Fantje nikakor niso našli pravega ritma, prav v vseh prvinah so delali napake, Čehi pa so imeli prednost domačega igrišča.Turnirski način tekmovanja pa Slovencem lahko le pomaga, že proti Črni gori je vse delovalo precej bolje. Selektor Giuliani denimo na tekmi sploh ni zahteval minute premora. Danes se bo Slovenija ob 19. uri v svojem tretjem dvoboju na EP pomerila z Belorusijo, jutri in v sredo sledita še tekmi z Bolgarijo in Italijo. Slovenci so se z Belorusi nazadnje pomerili leta 2019 tako na kvalifikacijskem turnirju za ligo narodov kot na domačem evropskem prvenstvu ter obakrat zmagali, a vsi poudarjajo, da to ni nikakršno zagotovilo, da bo vse šlo gladko. »Proti Črni gori smo vsekakor odigrali bolje kot proti Češki, predvsem servis je stekel. Začeli smo pritiskati in tudi zadevati začetne udarce. To se je videlo tudi na njihovem sprejemu, saj so imeli veliko težav, nam pa je bilo lažje v bloku in s protinapadi,« je menil»Zmagali smo in to je najbolj pomembno. Bili smo boljši v bloku in na servisu, čeprav smo še daleč od tistega, kar si želimo sami in za kar vemo, da smo zmožni. Vemo, kaj vse se nam je dogajalo pred evropskim prvenstvom, zato moramo zdaj to nadomestiti na tekmah skupinskega dela. Rasti iz tekme v tekmo in napredovati, da dosežemo želeno formo. Na tekmi proti Češki se nam je maščevalo, da pristop ni bil takšen, kakršen bi moral biti. Kaj takšnega se nam ne sme več zgoditi in se tudi ne bo. Preveč smo bili samozavestni, preveč sproščeni. Nobena ekipa nam ne bo ničesar podarila in za svoj pristop smo bili že kaznovani. Tega se zavedamo, proti Belorusiji in tudi proti vsem drugim moramo odigrati na najvišji možni ravni,« je dodalSelektor Alberto Giuliani pa je menil: »Naša strategija je, da moramo veliko igrati, saj pred začetkom evropskega prvenstva nismo imeli težkih pripravljalnih tekem, zato so za nas uvodna srečanja zelo pomembna. Pomembno je seveda tudi, da smo proti Črnogorcem odigrali mirno tekmo in bolje kot proti Češki. Ko je bila žoga na naši strani mreže, smo odigrali zelo dobro. Vesel sem, saj je to prvi korak za dvig naše forme. Tekma proti Belorusiji bo težka, tako kot tudi vse druge na evropskem prvenstvu. Zelo dobro jo poznamo, a pred nami je nova zgodba. Ohraniti moramo osredotočenost, ki smo jo našli na srečanju s Črno goro, in še stopnjevati svojo igro.«