Ne morem reči, kdo je dosegel več: Roglič, Pogačar, Dončić ali jaz

Benjamin Savšek, olimpijski kanuistični prvak, je po pričakovanju spet dobitnik nagrade Kajakaš leta. Ljubljančan je zelo ponosen na naziv, kot sam pravi, mu nobena nagrada ni odveč, vsaka potrjuje njegov trud in ga spominja na uspehe. Zato ne zanika, da bi bil rad visoko tudi v izboru za športnika leta, a se s tem ne obremenjuje.

»Rad zbiram te nagrade, da mi krasijo vitrino v dnevni sobi, predvsem pa so neka potrditev, da delaš dobro. Če si najboljši v taki konkurenci, kot jo imamo v kajaku in kanuju v Sloveniji, pa je taka nagrada še slajša,« je po prejemu steklenega priznanja dejal Savšek, ki bo resen kandidat za visoka mesta tudi v tradicionalni razvrstitvi športnih novinarjev za najboljšega športnika leta.

Vesel, da je med kandidati s takimi uspehi, ki jih imajo slovenski športniki

»Vesel sem, da sem med kandidati s takimi uspehi, ki jih beležijo slovenski športniki, to mi zadostuje. Ne vem, kaj bi od te razvrstitve lahko pričakoval, lahko rečem, da ne bom razočaran, tudi če ne bom med prvi tremi. Zavedam se, da naš šport ni tako množičen in priljubljen kot nekateri drugi, zavedam se, da nekateri športniki v smislu promocije naredijo več kot jaz, po drugi strani pa menim, da je biti olimpijski prvak največ, kar lahko športnik doseže,« je dejal.

Športni na olimpijskih igrah so po njegovem izenačeni. »Res ne morem govoriti, kdo je dosegel več, ali Primož Roglič, Tadej Pogačar, Luka Dončić, jaz ali kdo drug. Vse te uspehe je težko primerjati, tako kot nagrado za športnika leta jih privoščim vsakemu, sam pa sem največjo možno nagrado dobil - sem olimpijski prvak. Drugih pa res ne bi izpostavljal,« je Savšek potrdil, da novinarje v izboru za športnika leta čaka težko delo.

Sprejem na Kongresnem trgu FOTO: Voranc Vogel

Od olimpijskih iger je minilo že nekaj časa. Po njih je moral prvak opraviti še z delom sezone, v katerem je imel veliko smole, ostal je tudi brez kolajne na svetovnem prvenstvu. A zaradi številnih posamičnih uspehih na tekmah svetovnega pokala, predvsem pa zaradi olimpijskega zlata, sezone 2021 ne bo nikoli pozabil. Na olimpijsko vožnjo so ga spomnili tudi na prireditvi Kajakaške zveze Slovenije, na kateri so predvajali zmagovito vožnjo.

»Imam tri čolne, naročil sem si še enega, olimpijski iz finalne vožnje bo vedno nekaj posebnega«

»Vsakič, ko si vožnjo ogledam, se naježim. Moram priznati, da sem si po igrah skoraj vsak dan vožnjo ogledal v posnetku, s tem sem pridobival motiv za nadaljnje delo in si dvigal samozavest. Zame je bila to idealna vožnja, vožnja kariere. Videl sem sicer nekaj napak, a brez njih progo težko odvoziš. Sem si pa svoje vožnje ogledoval tudi po nekaterih prejšnjih uspehih. Z ogledov se lahko še nekaj naučiš, predvsem pa rad podoživljam uspehe in se s tem hranim,« je dejal olimpijski prvak.

Z olimpijskih iger je prinesel veliko spominov in pa tudi fotografij. Tokia in njegove proge vsaj v športni karieri najbrž ne bo več videl, ga pa nanj spominjajo številne stvari.

Vrnitev Benjamina Savška na Brnik. FOTO: Voranc Vogel

»Imam tri čolne, naročil sem si še enega, olimpijski iz finalne vožnje bo vedno nekaj posebnega, njega nameravam čuvati vse življenje. Poleg kolajne je shranjeno tudi veslo iz olimpijske vožnje in startna številka. Kot sem že rekel, vsa priznanja hranim, upam, da čim dlje časa. Nobene od teh reči ne bi prodal, da bi imel sam korist od tega, zagotovo bom kaj ponudil v dobrodelne namene. Če bi se dalo iz tega veliko zbrati in če bi si to želeli moji sponzorji, ki so mi res v karieri ogromno pomagali. Tudi sam pa sem jim podaril prav posebno olimpijsko slikovno priznanje,« je Savšek priznal, da je navezan na vse, kar je olimpijsko.

Mikajo ga olimpijske igre v Parizu, odhaja na Reunion

Mikajo ga tudi olimpijske igre čez štiri leta v Parizu, do njih bo zdaj 34-letnik zagotovo vztrajal. Kljub temu, da je v karieri praktično osvojil vse, kar se da, mu motivov ne manjka. »Predvsem bi rad postal zmagovalec svetovnega pokala, to še nisem bil, vedno mi je nekaj zmanjkalo. Zmago v razvrstitvi bom spet napadel že v naslednji sezoni,« napoveduje večkratni svetovni in evropski prvak, ki je priprave na novo sezono že začel.

»Trenutno je voda pri nas premrzla, da bi lahko treniral na vodi. A treniram na suhem, na vodo pa se bom podal konec meseca. Za mesec in pol odhajamo na francoski otok Reunion. Avstralija bi bila zaradi razmer v zvezi z epidemijo tvegana, lahko bi se kaj zalomilo, Združeni arabski emirati, kjer sem se pripravljal na olimpijsko sezono, so imeli do pred kratkim progo zaprto, zato smo se odločili za nekaj novega,« je novo rajsko destinacijo za trening izdal Tacenčan.