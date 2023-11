Negativen izid v višini 600.000 evrov

Olimpijski festival evropske mladine (Ofem), ki je konec julija potekal v Mariboru, je po navedbah organizatorjev dosegel odlične odzive, tako glede izvedbe kot obiska. Zaključni finančni obračun sicer kaže negativen izid v višini okoli 600.000 evrov, ki ga bodo pokrili s pomočjo Javnega holdinga Maribor.

Ofem se je po besedah župana Saše Arsenoviča izkazal kot prava odločitev zaradi številnih pozitivnih učinkov za mesto, regijo in državo. »Posredni in neposredni ekonomski učinki Ofema so generirali približno 18,8 milijona evrov prihodkov v slovenskem gospodarstvu. Poleg tega je bilo na račun tega dogodka za dodatnih 14,5 milijona evrov končne porabe gospodinjstev, 4,7 milijona izvoza v storitvah, 4,3 milijona davkov ter 1,48 milijona investicij. Skupna poraba, ki jo je generiral Ofem, tako znaša 47 milijonov evrov,« je na predstavitvi končnih rezultatov ponazoril župan, sklicujoč se na izračune iz študije ljubljanske ekonomske fakultete.

»Vsak potrošen evro za dogodek je generiral dobra dva evra prihodka podjetjem, za vsak potrošen evro je bila celotna potrošnja v Sloveniji višja za 5,13 evra,« je dodal. Spomnil je na izjemen turistični obisk mesta in regije v času Ofema ter na novo športno infrastrukturo, ki jo je s tem pridobil Maribor, med drugim obnovljeno Dvorano Tabor in novo atletsko dvorano. Za skoraj milijon evrov je nove športne opreme. »To je prav tista stvar, ki je povzročila dodatne stroške in minus, saj smo sprva mislili, da jo imamo, a smo jo morali potem kupiti. A ta oprema bo ostala tukaj in jo bomo lahko še naprej uporabljali,« je pojasnil župan.

Poleg nepozabnih doživetij za vse, ki so bili vključeni, je po njegovih besedah zelo pomembno tudi to, da je Maribor postal del velike evropske olimpijske družine in bo tako lahko v prihodnje organiziral še kakšne večje športne dogodke. Ponudbe naj bi že prihajale.

Pokritje minusa z javnim Holdingom Maribor

Podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) Metod Ropret je dodal, da je bil Ofem velika priložnost za vse mlade športnike in športnice, pomembno vlogo pa so odigrali tudi prostovoljci, svojci športnikov in mediji. Poudaril je, da je že ob začetku projekta bilo vsem jasno, da nobeno slovensko mesto nima vse potrebne infrastrukture za izvedbo takšnega dogodka. »Čeprav je šlo na koncu časovno zelo tesno, smo vendarle uspeli pridobiti vsa potrebna sredstva, da je mestna občina lahko prišla do tudi sicer prepotrebnih novih športnih objektov, ki jih bodo mladi športniki, ne le Maribora ampak celotne regije, lahko uporabljali tudi v prihodnje,« je dejal.

Športni direktor Evropskih olimpijskih komitejev Peter Brüll je ponovil, da je bil mariborski eden najboljših Ofemov doslej. »Kljub nizkemu proračunu so organizatorji pripravili odličen dogodek. To je dobra dediščina ne le za mesto, ampak celotno državo,« je dejal. »Lahko smo res izredno ponosni, da nam je uspelo organizirati tako uspešen dogodek, ki so ga pohvalili tako nacionalni olimpijski komiteji kot vsi ostali, ki so bili v Mariboru v tem času,« je dejala direktorica tekmovanja v Mariboru Nataša Ritonija.

Skupno so zabeležili skoraj 7000 udeležencev, od tega 3549 članov reprezentanc iz 48 držav. Eden največjih organizacijskih zalogajev je bila otvoritvena slovesnost, ki jo je spremljalo okoli 8700 gledalcev na stadionu in 47.000 gledalcev v neposrednem prenosu na spletu. V enem tednu je tekme spremljalo okoli 80.000 gledalcev na prizoriščih in okoli 1,5 milijona v živo po spletu. Pri izvedbi je pomagalo 862 prostovoljcev, zagotoviti so morali 4153 namestitev in prav slednje je bilo po besedah direktorice največji strošek za organizatorja.

Končni obračun kaže, da so stroški Ofema znašali 10,8 milijona evrov, kar je po besedah Ritonije manj, kot so sprva načrtovali. Poudarila je, da je bil to eden najcenejših Ofemov v zadnjih letih, predhodnica Banska Bystrica je porabila pet milijonov evrov več. Prihodkov je bilo za 10,2 milijona evrov, od tega je 2,5 milijona evrov za organizacijo prispevala država in dober milijon občina. Za pokritje minusa se dogovarjajo z Javnim holdingom Maribor. Župan je pojasnil, da je del holdinga Šport Maribor, ki bo tudi dobil največ pridobljene športne infrastrukture.