Neja Filipič druga v Lyonu

Neja Filipič je na mitingu srebrne svetovne serije v Lyonu v Franciji zasedla drugo mesto v troskoku. Skočila je 13,88 metra. Filip Jakob Demšar je bil v finalu teka na 60 m ovire sedmi s 7,87 sekunde, tretja slovenska predstavnica Anita Horvat pa je odstopila v teku na 800 m.

Pred Filipičevo je bila le lastnica najboljšega izida sezone na svetu (14,62 m) Leyanis Perez Hernandez. Kubanka je bila lani srebrna na dvoranskem svetovnem prvenstvu v Glasgowu in bronasta leto dni prej prav tako na dvoranskem SP v Beogradu.

Neja Filipič je skočila 13,30 in 13,58 m v prvi in drugi seriji, ter po 13,53 m v tretji nato v naslednji prestopila. Tedaj je bila na šestem mestu. Po dveh prestopih pa se je zbrala in s 13,88 m končala tekmo na drugem mestu.

Na visokih ovirah je zmagal Francoz Aurel Manga s 7,59 sekunde. Bil je že bronast na dvoranskem SP in EP. Demšar je bil pred finalom s 7,84 sekunde četrti v svoji kvalifikacijski skupini in se s tem uvrstil v finale.