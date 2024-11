Trdno odločen osvojiti šampionski pas združenja WBC in napolniti Stožice

V nadaljevanju preberite:

Kako je obetavni slovenski boksar Nejc Petrič, ki je v soboto zvečer v dvorani na Kodeljevem prestal ognjeni krst v poklicnem ringu, opisal svoj dvoboj z gruzinskim tekmecem Dimitrijem Ciklaurijem na tako imenovani prireditvi Golden Gloves Fight Night 1, kaj je pravilno napovedal in v čem se je zmotil pred obračunom, nad čem je bil presenečen 22-letni borec iz šentviškega kluba Golden Gloves Gym, kaj je povedal o svojih navijačih, nad katerimi profesionalnimi boksarji se je navduševal, ko se je začel ukvarjati s tem borilnim športom, kaj je dejal glede vrnitve v ring legendarnega Američana Mika Tysona, po katerem Slovencu se poskuša zgledovati, do kam segajo njegove sanje, kako so se na Kodeljevem odrezali preostali slovenski boksarji, koliko gledalcev si je v živo ogledalo spektakel ...