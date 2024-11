Petrič po hitrem postopku do zmage tudi v Bukarešti

Slovenski boksar Nejc Petrič je v pičlih dveh tednih slavil še drugo zaporedno zmago v poklicnem ringu. Potem ko je pred trinajstimi dnevi v dvorani na Kodeljevem, kjer je že v uvodni rundi dvoboja v velterski kategoriji (do 66,678 kg) s tehničnim nokavtom premagal Gruzinca Dimitrija Ciklaurija (1 zmaga, 5 porazov), odlično prestal ognjeni krst med profesionalci, je bil sinoči uspešen še v Bukarešti.

Tudi drugi Nejčev tekmec je bil Gruzinec, in sicer se mu je tokat po robu postavil izkušeni Ruben Movsesiani (15 zmag, 1 neodločen izid, 28 porazov), ki pa našemu borcu prav tako ni nudil dosti odpora. Petrič je namreč pod vodstvom trenerja Andraža Ciuhe hitro prevzel pobudo in že po manj kot minuti nasprotnika prvič spravil na kolena, potem ko ga je z levim krošejem močno zadel v telo. Po sodnikovem štetju je sicer 33-letni Movsesiani nadaljeval obračun, vendar pa ga je član ljubljanskega kluba Golden Gloves Gyma kmalu zatem stisnil v kot in ga z nadaljnjimi udarci prisilil k vdaji. Obračuna je bilo konec po manj kot dveh minutah.

Po krajšem premoru se vrača Baković

V ring pa se po krajšem prisilnem premoru zaradi operacije kolena vrača Andrej Baković (16 zmag, 1 poraz), ki se bo drevi v Veliki Gorici še drugič letos pomeril z Milošem Janjaninom iz BiH (16 zmag, 66 porazov). V prvem obračunu je bil aprila prepričljivo boljši po točkah.