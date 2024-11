Uspešen ognjeni krst Petriča, tekmec iz Gruzije se je kar zvijal od bolečin

Nadarjeni slovenski boksar Nejc Petrič je uspešno prestal ognjeni krst med profesionalci. Na borilnem večeru Golden Gloves na Kodeljevem je v obračunu velterske kategorije že v uvodni rundi z natančno merjenim levim krošejem v telo prisilil k vdaji Gruzinca Dimitrija Ciklaurija (1 zmaga, 5 porazov).

»Začel sem bolj agresivno in hitro mi je uspel res dober udarec,« je odločilni trenutek opisal Petrič. Kako dober je bil njegov kroše, je bilo vidno na tekmečevem obrazu. Ciklauri je po prejetem udarcu obsedel in se zvijal od bolečin. Potreboval je kar nekaj časa, preden je lahko vstal, sodniku pa ni preostalo drugega, kot da je prekinil obračun in za zmagovalca razglasil 22-letnega borca iz Spodnje Slivnice pri Grosupljem, ki sicer že nekaj časa živi na Vrhniki. Ob tem je pristavil, da se po tako uspešnem začetku že veseli nadaljevanja profesionalne kariere.

Alen Šišić (desno) je strl odpor Srđana Nikolića iz BiH. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Gledalci, ki so dodobra napolnili dvorano, so mu po krstni zmagi navdušeno zaploskali – kakor pred tem Alenu Šišiću (do 72,6 kg), Nejčevemu klubskemu kolegu pri šentviškemu klubu Golden Gloves Gym. Ljubljančan, ki je začel boksati šele pri 20 letih, je pod vodstvom trenerja Andraža Ciuhe slavil že tretjo poklicno zmago, potem ko je s podobnim udarcem v drugi rundi spravil na kolena Srđana Nikolića iz BiH (4 zmage, 11 porazov). »Takoj sem našel pravo razdaljo in se hitro prepričal, da je tekmec občutljiv za udarce na telo,« je pojasnil 27-letni Šišić in se – tako kot za njim Petrič – zahvalil vsem navijačem za glasno podporo.

Šircelj: Začetek nečesa velikega

Nase je v spektakularnem prvem profesionalnem nastopu opozoril tudi Aljaž Šircelj (do 63,5 kg), ki je v drugi rundi s tehničnim nokavtom ugnal Romuna Lancuja Georgeja Antonia (2 poraza). Iz tira ga ni vrgel niti močnejši udarec, ki ga je prejel na začetku dvoboja. »Očitno sem moral ujeti eno, a sem se hitro vrnil in pokazal, kdo je šef v ringu,« je poudaril Šircelj in pribil: »To je začetek nečesa velikega!«

Gledalce je navdušil tudi Aljaž Šircelj (levo). FOTO: Voranc Vogel/Delo

Zelo prepričljiv je bil tudi Celjan Arber Elshani (do 66,7 kg), ki je za tretjo zaporedno zmago že v uvodni rundi prisilil k vdaji Romuna Victorja Savuja (3 porazi). »Začel sem še nekoliko bolj zadržano, potem sem šel na polno,« je ključ do uspeha razkril član celjskega Intercoma.

Dobro borbo je prikazal tudi naš izkušeni profesionalec Aljaž Venko (do 72,6 kg), ki se je veselil sedme zmage (v poklicni statistiki ima tudi en neodločen izid in šest porazov), potem ko je po soglasni sodniški odločitvi premagal Madžara Zoltana Szaba (28 zmag, 40 porazov). »Tekmec me je presenetil z dobrim gibanjem, zaradi česar ga je bilo težko loviti po ringu,« je razložil 31-letni Konjičan.

Izkušeni Aljaž Venko (desno) je slavil sedmo profesionalno zmago. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Slovenski derbi Gregorju Starašiniču

Od naših profesionalnih boksarjev sta bila uspešna tudi Miha Hribovšek (do 90,7 kg) in Ilja Liščuk (do 76,2 kg); prvi je bil za drugo zaporedno zmago s tehničnim nokavtom v uvodni rundi boljši od Madžara Istvana Kissa (25 zmag, 47 porazov), drugi pa s prekinitvijo v drugi rundi od Romuna Lonuta Trandafira (17 zmag, 51 porazov).

V slovenskem derbiju težke kategorije je Gregor Starašinič (desno) po točkah ugnal soimenjaka Gregorja Škrjanca (levo). FOTO: Voranc Vogel/Delo

V olimpijskem boksu je v slovenskem derbiju težke kategorije Gregor Starašinič (do 92 kg) po točkah ugnal soimenjaka Gregorja Škrjanca, Dejan Leburić (do 71 kg) pa je premagal Romuna Ionuta Bledeo, ki je pred začetkom druge runde predal dvoboj.