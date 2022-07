Nekoč ob njem skoraj vsak dan, zdaj ga ni videl že devet let

Willy Weber, dolgoletni nepogrešljivi menedžer Michaela Schumacherja, je v pogovoru za La Gazetto Dello Sport potožil nad ravnanjem soproga enega od najboljših voznikov formule 1 v zgodovini. Zdaj že 80-letni Nemec, ki je napisal tudi knjigo z naslovom »Gorivo v krvi – Michael Schumacher, zmagovalni konj« je razkril, da svojega varovanca ni videl vse od tragične smučarske nesreče v švicarskih Alpah 30. decembra leta 2013, po kateri je Schumacher ostal priklenjen na voziček in izključen iz javnega življenja.

»To je zame velika bolečina. Stokrat sem poskušal vzpostaviti stik z Michaelovo soprogo Corino, a se ni oglasila. Poklical sem Jeana Todta in ga vprašal, ali naj grem v bolnišnico. Rekel mi je naj raje počakam. Naslednji dan sem klical in nihče se ni oglasil. Takšnega obnašanja nisem pričakoval, jezen sem zaradi tega. Sprva sem razumel odziv družine, saj sem vedno tudi jaz naredil vse, kar sem lahko, da sem zaščitil njegovo zasebnost. Morda je prišel trenutek, ko bi morali povedati, kot je. Skoraj desetletje je minilo in še ni uradne izjave o njegovem zdravstvenem stanju. Informacije curljajo ali izjave bližnjih prijateljev. Bil mi je kot sin in še danes mi je težko govoriti o tem,« je med drugim povedal Weber.

Družina Schumacher je molčala vse do izida Netflixovega dokumentarnega filma o legendarnem sedemkratnem svetovnem prvaku lanskega septembra. Schumacherja so po nesreči dvakrat operirali v kliniki v Grenoblu preden se je leta 2014 zbudil iz kome.

Lani je nevrolog Erich Riederer podrobneje opisal Schumacherjevo zdravstveno stanje. »Mislim, da je v vegetativnem stanju. Je buden, a se ne odziva. Diha, srce mu bije, s pomočjo najbrž lahko sedi in dela male korake, več pa ne. Mislim, da je to njegov maksimum in da ne obstaja možnost, da bi ga videl takšnega, kot je bil pred nesrečo,« je pojasnil Švicar.