Nekoč skalpirani pogumneži hrabro zavihteli tomahavk

Bejzbolisti kluba Atlanta Braves so novi prvaki ameriške poklicne lige MLB. A brez pomena je, da zdaj pišemo, kdo je v finalu končnice udaril home run oziroma tek za ponovni prihod na domačo bazo. V kontroverznih ZDA se vse suče okoli denarja, (pre)velikemu (?) dotoku igralcev s Karibskih otokov, to, da priseljenci iz Evrope v Severno Ameriko zaničujejo prvotne prebivalce Indijance pa je sploh vprašanje, ki se ga »novodobni« Američani sploh ne zavedajo in si ga niti ne postavljajo. A vse se nekoč zvrne na glavo, tudi pogumneži iz Atlante bodo dobili zgodovinsko staroselsko lekcijo.