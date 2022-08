Nemci imajo drugačen sistem igre kot Francozi, smo favoriti

V nadaljevanju preberite:

Slovenska odbojkarska reprezentanca je bila v tekmi 2. kola skupine D na svetovnem prvenstvu v Ljubljani na pragu zmage proti olimpijski prvakinji in zmagovalki letošnje lige narodov Franciji. Vodila je z 2:1 v nizih in v četrtem imela tri zaključne žoge za končni uspeh, a pretkani galski petelini so jo v Stožicah le odnesli zmagovito. V slovenskem taboru je bila po tekmi sicer prisotna grenkoba, a tudi spoznanje, da so se s tačas najboljšo reprezentanco na svetu več kot uspešno in enakovredno kosali. To je potrdil tudi korektor Tonček Štern.