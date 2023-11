Neslaven začetek VN Las Vegasa, trening prekinjen zaradi pokrova jaška

Bolidi na dirki formule 1 v Las Vegasu so se na četrtkovem uvodnem treningu pred nedeljsko premierno dirko za veliko nagrado predstavili vsega osem minut. Zaradi težav s pokrovom odtočnega jaška so prireditelji po 19 minutah nato odpovedali nadaljevanje na slovitem Las Vegas Boulevardu.

Do prekinitve je prišlo, potem ko se je Španec Carlos Sainz s Ferrarijem ustavil na progi, pred tem pa je dirkalnik poskočil preko ovire na cesti. Pregled steze je hitro pokazal, da je bil vzrok betonski okvir odtočnega jaška, ki je popustil.

Carlos Sainz je poškodoval dirkalnik. FOTO: Angela Weiss/AFP

Prireditelji so se odločili, da bodo iz varnostnih razlogov preverili vse jaške in nato ustrezno ukrepali ter prilagodili program.

Po Sainzovem skoku so prireditelji z rdečo zastavico najavili prekinitev in Ferrarija odvlekli v bokse. Poškodbo na bolidu pa je imel tudi Francoz Esteban Ocon (Alpine), razlog pa je verjetno enak.

Vsekakor gre za ponesrečen uvod dirke v Las Vegasu, ki velja za prestižni projekt podjetja Liberty Media, ki si želi rast tega proizvoda na ameriškem trgu.

Besni so tudi pri Ferrariju, kjer so potrdili, da je dirkalnik Carlosa Sainza tako poškodovan, da ga do drugega treninga (9.00) ne bodo pripravili za dirkanje, kar je za italijansko moštvo nesprejemljivo. Iz drugih moštev pa prihajajo kritike, da tovrstni dogodki močno škodijo ugledu tekmovanja.

Trening je bil prekinjen. FOTO: Chris Graythen/AFP

Nedeljska velika nagrada, predzadnja dirka sezone, se bo začela ob 7. uri, kvalifikacije bodo v soboto ob 9. uri, pred tem pa še tretji prosti trening (5.30).