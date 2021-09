Janja Garnbret: Nihče me ni pripravil na to, kaj se bo zgodilo po OI

Čeprav je imela Janja Garnbret po velikem zmagoslavju na nedavnih olimpijskih igrah v Tokiu težave z motivacijo, ni pomislila na to, da bi izpustila tekmovanje za svetovni pokal v športnem plezanju v Kranju, kjer bodo že jutri na sporedu kvalifikacije. V dvorani Zlato polje, v kateri se bo ženski finale v soboto začel ob 18. uri, moški pa uro pozneje, bo koroška šampionka znova merila visoko.



»Po olimpijskih igrah mi je motivacija povsem padla. Nihče te ne pripravi na to, kaj se bo zgodilo teden, mesec po OI. Nihče ti ne pove, kaj se takrat dogaja s tabo. Takšne se ne poznam, da ne bi bila motivirana. Ko se ti čisto nič ne ljubi. Ne maram se takšne, ampak tako je, takšna je realna situacija. Slaba dva tedna sploh nisem plezala. Potem sem naredila nekaj treningov, nekaj jih je bilo kar dobrih,« je svoje poolimpijske občutke opisala Garnbretova.



»Vesela sem, da se mi motivacija vrača. Ravno prav za tekmo v Kranju. Želim si, da bom dobro odplezala in pokazala tisto, za kar sem trenirala. Ne bom govorila o pričakovanjih. Želim si le, da bi uživala na tekmi pred domačo publiko, da bi se imela lepo in da bi plezala, kot znam,« je pristavila olimpijska prvakinja iz Tokia.



»Po igrah se mi je odvalil velik kamen od srca, tisto breme je padlo z mene, zaradi česar sem se sprostila ... Kot olimpijska prvakinja bom morala nekaj tudi pokazati. Če grem na tekmo, si želim tudi tekmovati. Ne nameravam se iti v Kranj le kazat. Hočem dobro odplezati in uživati,« je poudarila slovenska šampionka.

Janjin poklon Kranju

Krstno preizkušnjo svetovnega pokala v Kranju so priredili leta 1996. Letos bo gorenjska metropola gostila 25. izvedbo tekmovanja v težavnosti. »Če bi bila tekma kjerkoli drugje, se je ne bi udeležila. Ker pa je v Kranju, kjer sem že kot cicibanka rada tekmovala, bom z veseljem nastopila na njej. To je moj poklon Kranju,« je poudarila 22-letna Korošica.



Kot vse kaže, bo tekmovanje zadnjič v dvorani Zlato polje, kjer je plezalna stena sicer stara četrt stoletja in se poslavlja z mednarodnega prizorišča. Kranjski župan Matjaž Rakovec napoveduje gradnjo novega plezalnega centra na Zlatem polju. Ta bo po najbolj optimističnih napovedih zrasel leta 2023.



»Tradicija mora ostati. Kranj ima dolgo. Na splošno mora svetovni pokal ostati v Sloveniji. Ko sem ko cicibanka prišla gledat tekmo, mi je bilo res noro, stopiti do Mine Markovič in Maje Vidmar. Bila sem najsrečnejši otrok na svetu. To mora ostati,« se je spomnila Garnbretova.



Po njenem velikem olimpijskem uspehu se povsod po Sloveniji napoveduje gradnja centrov za plezanje: »To je le dobro. Da se šport razvija, da bodo imeli vsi možnost plezati. Zato tudi delaš. Da bodo imeli mlajši rodovi razmere, ki jih sam nisi imel.« Želi si tudi, da se bodo čim prej uresničile napovedi o gradnji reprezentančnega plezalnega vadbenega centra v Ljubljani, v katerem bi lahko uprizarjali simulacije tekem.

