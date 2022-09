Nov nemški skalp prinaša četrtfinale mundiala

Pred Slovenci je vnovič izziv v podobi Nemčije, ki jo je Slovenija premagala v zadnjem kolu skupinskega dela. Slovenci so v torek na krilih polne in predvsem glasne stožiške dvorane Nemce povsem dotolkli in jih premagali s 3:0 v nizih. Slovenija je v skupinskem delu tekmovanja rasla iz tekme v tekmo. Po pričakovani zmagi proti Kamerunu (3:0) so nato varovanci Gheorgheja Crețuja, Romuna, ki je na klopi pred dobrimi tremi tedni zamenjal Avstralca Marka Lebedewa, dvignili raven igre proti olimpijskim prvakom in zmagovalcem letošnje lige narodov Francozom, a osvojili le točko ob porazu z 2:3 v nizih.

Zmaga proti Nemčiji je nato predstavljala še en korak v pravo smer, glede na torkov poraz pa bodo tekmeci skušali dodobra preučiti slovensko igro in popraviti morebitne napake. Tega se v slovenski vrsti še kako dobro zavedajo.

»Ne smemo razmišljati o tem, kaj se je že dogajalo. Ponovno moramo iti v tekmo, kot smo šli, ter izboljšati malenkosti, ki jih nismo opravili tako, kot smo bili dogovorjeni. Moramo iti v tekmo, kot da je ni bilo in še enkrat premagati Nemčijo,« je v četrtek po treningu dejal Klemen Čebulj, s 44 točkami drugi najboljši v slovenski zasedbi.

V primeru zmage bo v četrtfinalu, odigran bo v sredo ob 21. uri, tekmica slovenske ali nemške reprezentance bodisi Nizozemska bodisi Ukrajina. Ta dvoboj bo na sporedu v ponedeljek ob 17.30.