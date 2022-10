Zgodovinski mejnik Koprčana v Cagliariju

Koprčan Toni Vodišek je na svetovnem prvenstvu v kajtanju v Cagliariju na Sardiniji osvojil naslov svetovnega prvaka za najboljši dosežek v karieri v disciplini olimpijskih iger 2024. Na začetku meseca je postal evropski prvak v Grčiji. Tedaj ga je v odprti konkurenci EP premagal le Maximilian Maeder iz Singapurja, ki je bil na SP tokrat drugi. Bron je osvojil Francoz Axel Mazella.

»V veselje mi je bilo nastopati na Sardiniji. Nisem razočaral. Maeder je nastopal izjemno, čeprav je mlad ga ni za podcenjevati. Pred dvema tednoma sem postal evropski prvak, zadrževal sem čustva potem do konca zadnje današnje regate. Izjemno sem vesel, da mi je uspelo osvojiti tudi naslov svetovnega prvaka,« je takoj po tekmi v izjavi za organizatorje prvenstva povedal Vodišek, ki je po prečkanju ciljne črte dobesedno poletel v zrak s padalom, ko si je pred tem odpel jadralno desko.

Dvaindvajsetletni Vodišek je že bil odru za zmagovalce tudi v prejšnjih letih, leta 2019 je bil srebrn na članskem EP. Na mladinskih olimpijskih igrah v Buenos Airesu je 14. oktobra 2018 osvojil srebrno medaljo.

Vodišek cilja na najvišja mesta tudi na OI v francoski prestolnici, kjer bo njegova disciplina prvič v olimpijskem programu. »Na OI ne bom šel, da bi bil drugi. Moji cilji so jasni in temu posvečam vso pozornost. Moje delo so tekme in treningi, za ostalo skrbita oče ter drugi člani ekipe. Če se preveč posvečaš drugim stvarem, potem v športu ne moreš biti na vrhu,« je zatrdil Vodišek.