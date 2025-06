Nova zmaga Turka, huda nesreča Grossija (VIDEO)

Branilec naslova državnega prvaka Rok Turk (hyundai i20 rally2) je zmagovalec relija Železniki, tretje letošnje dirke za državno prvenstvo. Po desetih hitrostnih preizkušnjah je za sabo pustil Marka Škulja (citroen C3 rally2), eden od favoritov Marko Grossi (citroen C3 rally2) pa preizkušnje po hudi nesreči tako kot lani ni končal.

Turk je nadaljeval letošnjo prevlado v slovenskem reliju, po podvigu v Vipavski dolini je slavil zmago v Velenju, vse tekmece pa je zdaj prehitel tudi v Železnikih. »Popoln napad se nama je z Blanko (Kacin, sovoznico) obrestoval tudi na reliju v Železnikih. Vnovična dominantna predstava nama je prinesla že tretjo letošnjo zmago za državno prvenstvo – tokrat sva tekmece pustila za seboj za 55 sekund,« je na družbenih omrežjih zapisal zmagovalec.

Za razliko od prvih dveh letošnjih relijev njegov prvi zasledovalec tokrat ni bil Grossi, saj je ta odstopil v sedmi hitrostni preizkušnji, potem ko je izgubil nadzor nad vozilom in zgrmel v gozd. Na srečo se s sovoznico Taro Berlot pri tem nista poškodovala. Pred nesrečo sta bila na drugem mestu, a že s skoraj 25 sekundami zaostanka za Turkom.

Branilec lovorike je prevladoval in vodil od začetka do konca, Škulj mu je po sedmi HP sledil na drugem mestu in zaostal za 55,1 sekunde, tretji pa je bil Ivan Hrženjak (hyundai i20 rally2), ki je imel že 1:46,9 minute zaostanka.

Na reliju v Železnikih je bilo prijavljenih 69 posadk iz osmih držav, naslednja preizkušnja pa bo avgusta, in sicer reli Dolina zelenega zlata v Savinjski dolini.