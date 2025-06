Estonski as prekinil Hyundaijevo sušo

Reli za svetovno prvenstvo po Grčiji se je razpletel povsem po okusu Otta Tänaka (hyundai i20). Estonski dirkaški as je slavil prepričljivo zmago, potem ko je za 32,8 sekunde prehitel drugouvrščenega Francoza Sebastiena Ogierja (toyota yaris). Na tretjo stopnico odra za najboljše se je z zaostankom debelih treh minut (+ 3:09,8) povzpel Ogierjev rojak Adrien Fourmaux (hyundai i20).

Tänak je odlično opravil z visokimi temperaturami in vsemi pastmi na zahtevnih cestah relija Akropolis ter zanesljivo pripeljal do prvega mesta. Z njim je prekinil Toyotin zmagoviti niz in Hundaijevo sušo v tej sezoni. To je bila namreč prva letošnja zmaga za tega korejskega proizvajalca avtomobilov in 37-letnega Estonca.

Evans tik pod zmagovalnim odrom

Valižan Elfyn Evans (toyota yaris), vodilni v skupni razvrstitvi za svetovno prvenstvo, se je moral sprijazniti z nehvaležnim četrtim mestom. Od Tänaka ga je v cilju ločilo 3:31,1 minute, na petem mestu pa je z zaostankom več kot šestih minut (+ 6:09,5) pristal Ottov moštveni sotekmovalec, Belgijec Thierry Neuville (hyundai i20).

Sebastien Ogier si je pridirkal drugo mesto. FOTO: Valerie Gache/AFP

Naslednji reli za svetovno prvenstvo bo na sporedu med 17. in 20. julijem v Estoniji, torej domovini tokratnega zmagovalca Tänaka, ki se je v skupni razvrstitvi povzpel na tretje mesto. S 138 točkami le še za tri zaostaja za drugouvrščenim Ogierjem. Na vrhu ostaja Evans (150).