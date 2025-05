Ogier po zmagi: Hitrost ni vse in niso pomembne le številke

Francoski dirkač Sebastien Ogier (Toyota) je v svojo korist odločil reli za svetovno prvenstvo po Portugalski. Drugo mesto je osvojil Estonec Ott Tänak (Hyundai), ki je zaostal za osem sekund, tretji pa je bil Ogierjev moštveni sotekmovalec, Finec Kalle Rovanperä.

Ogier je dobro izkoristil smolo estonskega tekmeca, ki je vodil vse od petkove prve etape, a je nato zavoljo težav s servomehanizmom izgubil skoraj minuto in zdrsnil na tretje mesto. Od 37 sekund naskoka je danes do cilja ohranil še osem sekund in si tako pridirkal že sedmo zmago na portugalskem reliju, skupno pa 63. v svetovnem prvenstvu.

Sebastien Ogier (levo) je po dirki objel Otta Tänaka. FOTO: Miguel Riopa/AFP

Brez tehničnih težav je danes Tänak spet blestel, a je bila razlika vendarle prevelika. Dobil je tudi t. i. »power stage«, zadnjo hitrostno preizkušnjo, ki prinaša dodatne točke. Skupno je slavil na več kot polovici »brzincev« in do cilja za štiri sekunde prehitel Rovanperäja, dvakratnega svetovnega prvaka iz sezon 2022 in 2023, za nekdanjega serijskega šampion iz Francije pa mu je zmanjkalo kilometrov.

Belgijski branilec lovorike Thierry Neuville (Hyundai) je bil četrti, za Ogierjem je zaostal za 38 sekund, Japonec Takamoto Kacuta (Toyota) pa peti z zaostankom 1:41 minute.

Šele šesti je bil Valižan Elfyn Evans (Toyota), ki je dobil četrtkov uvodni superspecial v Figueiri de Foz, a pozneje ni bil več v boju za visoka mesta. Kljub slabi točkovni beri – na Portugalskem je dobil le devet točk – je ostal na vrhu skupne razvrstitve.

Ogier je ponosen nase

»Ott je ves konec tedna kar letel, a v reliju hitrost ni vse. Ponosen sem, da sem še vedno konkurenčen po vseh teh letih. Vnovič smo dokazali, da imamo dobro ekipo, zdaj sem sedemkratni zmagovalec Portugalske. Niso pa pomembne le številke, ampak tudi vzdušje, gledalci, ki ti dajo dodatno energijo,« je izjavil Ogier.

»Tokrat je bilo res dobro, a po včerajšnjem razočaranju je bilo težko. Na srečo smo avto popravili, razočaranje pa je veliko, saj smo bili boljši od Toyotinih dirkačev. Občutek v novem dirkalniku je dober, in to bo spodbuda za naprej,« je kljub slabemu razpletu optimističen Tänak.

Finski zvezdnik Kalle Rovanperä je tokrat osvojil tretje mesto. FOTO: Miguel Riopa/AFP

Vodstvo v seštevku za svetovno prvenstvo je zadržal Evans, ki ima 118 točk, na drugem mestu je Rovanperä z 88 točkami, tretji pa Ogier s 86.

Naslednji reli za SP bo med 5. in 8. junijem na Sardiniji.