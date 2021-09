Novi kolajni za Tjašo in Lucijo

Slovenski telovadki Tjaša Kysselef in Lucija Hribar sta se tudi na finalu sezone svetovnega pokala v Mersinu ovenčali s kolajnama. Kysselefova je po zmagi na svetovnem izzivu v Kopru danes na preskoku osvojila srebrno odličje, kar pomeni, da je tudi v skupni razvrstitvi sezone končala na drugem mestu, Hribarjeva pa si je na bradlji pritelovadila tretje mesto.



Kysselefova, varovanka trenerja Andreja Mavriča, je teden dni po koprski zmagi spet pokazala dva uspešna skoka in s 13,725 točke le za malo zaostala za zmago. Če bi danes osvojila prvo mesto, bi najboljša slovenska telovadka postala tudi skupna zmagovalka sezone Mednarodne gimnastične zveze (FIG) v preskoku, tako pa je skupno končala na drugem mestu.



Današnja in skupna zmaga na tem orodju je pripadla Madžarki Marii Csenge Bacskay (13,775). Osemindvajsetletna Ljubljančanka si je poleg preskoka v Mersinu pritelovadila še en finale. Na gredi je med najboljšo osmerico z 11,700 točke zasedla peto mesto.



»Zadovoljna sem s skokoma, ker sem ju opravila bolje kot v kvalifikacijah. Oba sem še otežila. Moja predstava na preskoku je bila res lepa. Seveda sem si želela zmago. A odločale so stotinke in tokrat je bila tekmica v igri stotink uspešnejša,« je izjavila Kysselefova.



Hribarjevi pa je uspel dober nastop na dvovišinski bradlji, ki ji je po Kopru prinesel še eno bronasto odličje. Za prikazano je 19-letna telovadka, ki vadi pod vodstvom Nataše Retelj, prejela 12,500 točke. Z oceno 13,300 je zmagala madžarska telovadka Zoja Szekely. V popoldanskem delu finalov po orodjih na sklepni tekmi svetovnega pokala v sezoni je Lucija nastopila še na parterju, na katerem je z 12,250 točke pristala na šestem mestu.

Telovadci ostali brez finala

Vsi trije telovadci, ki so na zadnjem svetovnem izzivu sezone zastopali Slovenijo v moški konkurenci, so nastope končali že v kvalifikacijah. Sašo Bertoncelj in Luka Kišek sta na konju z ročaji po napakah ostala zunaj finala, prav tako Luka Bojanc na krogih.



Oktobra se bodo sicer najboljši telovadci za odličja potegovali še na svetovnem prvenstvu na Japonskem.

