Za zajtrk Slovenci snedli tunizijsko sladico, naslednja bo turška

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v Tokiu z zanesljivo zmago začela kvalifikacijski turnir za olimpijske igre leta 2024 v Parizu. Tunizijo je brez težav premagala s 3:0 (20, 18, 21).

Slovenija: Tunizija 3:0 (20, 18, 21) Dvorana Yoyogi, gledalcev 500, sodnika: Juraj (Slovaška), Mezzofy (Madžarska).

Slovenija: Pajenk 10 (2 asa, 1 blok), Planinšič, Kozamernik 6, Toman, Bračko, Vinčić, Štalekar 1 (1 blok), Koncilja, Kovačič, Ž. Štern, Urnaut 9, Čebulj 15 (3 ase, 1 blok), Možič 9 (1 as), Mujanović.

Tunizija: Kadhi 6 (1 blok), Ben Slimene 1 (1 as), Korbosli, Ben Othmen 7 (1 blok), Ben Romdhane 6 (1 blok), Agrebi 4 (1 blok), Nagga 15, Mrabet, Mbareki, Ben Tahar, Ben Youssef, Bouguerra 3, Hmissi.

Varovanci Gheorgheja Cretuja, ki so z izjemo same končnice tretjega niza, ko je Uroš Planinšič na mestu organizatorja igre zamenjal Dejana Vinčića, Nik Mujanović na korektorju Roka Možiča, Sašo Štalekar pa na bloku Alena Pajenka, igrali z najboljšo možno postavo, niso bili niti enkrat v položaju, ko bi lahko pomislili, da tekme ne bi dobili.

Alen Pajenk, bloker Slovenije: »Tekma ni bila tako lahka, kot je mogoče videti. Mučila nas je predvsem zgodnja ura, ob 10. uri res nismo vajeni igrati. A važno je, da smo zmagali, da s smo zanesljivo odprli turnir. Za naslednje tekme pa se bo treba prej zbuditi, prej priti na tekmo in začeti igrati že od prve točke.«

Ves čas so nadzorovali položaj, daljših slabših obdobij niso imeli. Tunizijci so bili enakovredni le do izida 15:15 v prvem nizu, nato pa so Slovenci po servisih Jana Kozamernika prišli do štirih točk prednosti in se niso več zaustavili.

Kapetan Tine Urnaut je znal motivirati soigralce. FOTO: Kazuhiro Nogi/AFP

Drugi in tretji niz so rešili že prej. V drugem so z dobrimi servisi povedli s 15:8, v tretjem po dveh asih Možiča s 15:10, do konca pa niso dovolili, da bi se tekmeci resneje približali, tekmo je z blokom končal Štalekar.

Slovencem ni bilo niti treba pokazati vsega znanja, da so na tretjem medsebojnem obračunu prišli do tretje gladke zmage. Dober sprejem jim je zagotavljal učinkovite napade, tudi pri preostalih elementih so bili dovolj dobri, da se jim niti za trenutek ni bilo treba bati za zmago.

Klemen Čebulj, sprejemalec Slovenije: »Dobro, da smo se z jutranjimi treningi vsaj malo privadili na zgodnjo uro začetka tekem. Ob 10. uri praktično nikoli ne igramo, zato nam je to predstavljalo težavo. Začeli smo v krču, a se vseeno dokaj hitro sprostili in začeli igrati našo igro, posledica je bila gladka zmaga.«

Najučinkovitejši v slovenski vrsti je bil Klemen Čebulj, dosegel je 15 točk, od tega tri z asi. V nedeljo bo Slovenija v drugem krogu turnirja igrala s Turčijo, ki je za začetek presenetila favorite iz Srbije.

Izidi:

Slovenija – Tunizija 3:0

Srbija – Turčija 1:3

ZDA – Egipt (9.00)

Japonska – Finska (12.25)