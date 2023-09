Še z nobenega EP se nismo vrnili tako srečni

V nadaljevanju preberite:

Ni počitka za junake! Slovenske odbojkarje po ligi narodov in bronastem evropskem prvenstvu za konec reprezentančne sezone čakajo še kvalifikacije za olimpijske igre naslednjega leta v Parizu. V Tokiu se bodo bojevali od sobote do naslednje nedelje, v konkurenci osmih izbranih vrst pa se morajo preriniti med najboljši dve ekipi, da si takoj zagotovijo udeležbo v mestu luči. Četudi jim tokrat ne uspe, imajo naslednje leto možnost za pariško udeležbo po uvrstitvi na svetovni razpredelnici, a bolje zdaj kot pozneje. Tega se zaveda tudi reprezentančni prosti igralec Jani Kovačič. O njem odbojkarsko in tudi zasebno v članku.