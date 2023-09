Vinčić bo nosil težko breme – Ropret ne gre na Japonsko

Za Gregorja Ropreta, prvega podajalca slovenske odbojkarske reprezentance na evropskem prvenstvu, kjer je osvojila bronasto kolajno, se je uresničil črn scenarij. Poškodba gležnja, ki jo je staknil v polfinalu proti Poljski, je bila prehuda, kljub fizioterapijam se stanje ni dovolj izboljšalo, da bi Ropret lahko pomagal ekipi.

Foto: CEV

»Dodatne preiskave so pokazale, da je Gregor utrpel hud zvin gležnja. Poškodba mu trenutno onemogoča poskoke in s tem normalno treniranje. Ker je zdravje igralca na prvem mestu, smo se odločili, da bo ostal v Sloveniji in tukaj nadaljeval s fizioterapijami,« je stanje Ropreta pojasnil zdravnik slovenske reprezentance

Slovenija bo na pot proti Japonski odšla jutri, prva tekma jo čaka čez teden dni, tako da bodo imeli dovolj časa za prilagajanje na časovno razliko in tudi drugačne vremenske pogoje na Japonskem. Zdaj bo še večje breme nosil Dejan Vinčić, ki je blestel na tekmi za tretje mesto, a je hkrati priznal, da mu manjka prava telesna priprava, zaradi poškodb je Vinčić izgubil ogromno treninga.

Tempo bo v lovu za tako željeno olimpijsko vozovnico res hud, Slovence na Japonskem čaka sedem tekem v devetih dneh, zato bo moral selektor Gheorghe Cretu v boj poslati tudi Uroša Planinšiča, če želi, da »Vinku« za ključne tekme ne bo zmanjkalo sape.