Odličen štart Katje Fain v svetovno prvenstvo v Abu Dabiju

Že uvodne kvalifikacije na svetovnem prvenstvu v 25-metrskem bazenu v Abu Dabiju so prinesle veselje v slovenski tabor, prve čestitke pa si je prislužila Katja Fain. Mlada Mariborčanka se je namreč na 200 metrov prosto s šestim dosežkom kvalifikacij (1:54,61) prebila v popoldanski finale.

»Moj cilj na tem svetovnem prvenstvu je bil, da se uvrstim v finale, kar mi je tudi uspelo. Zato sem zelo zadovoljna. Verjetno sem se tudi zato, ker je od moje zadnje tekme minil že mesec dni, na prvih 100 metrih še nekako iskala, v drugi polovici tekme pa sem res pospeševala, tako da se mi je izšlo za finale. V njem bom dala vse od sebe in plavala najhitreje, kar zmorem,« je bila dobro razpoložena Fainova.

Z njenim plavanjem je bila zadovoljna tudi njena mati in trenerka Metka Sparavec Malenko. »Katja je izpolnila dopoldanski cilj in se uvrstila v finale. Ker smo tukaj šele dva dni in se še nismo čisto prilagodili na časovno razliko, ni bilo preprosto. Zbuditi se ob 3:30 po slovenskem času in se pripraviti za nastop je kar težko. Zaradi tega nisem točno vedela, koliko lahko izvleče iz sebe zjutraj. Toda izšlo se je po načrtu, kar je zelo pozitivno. Po kolajni na evropskem prvenstvu je nekako normalno, da na svetovnem prvenstvu meriš na finale. Zdaj nima več česa za izgubiti,« je ocenila Metka Sparavec Malenko.

Ne ve, zakaj so jo diskvalificirali

Janja Šegel je na 200 metrov prosto s časom 1:57,81 zasedla 20. mesto, na 100 metrov hrbtno pa je z 1:00,30 pristala na 28. mestu. »Ker so za mano štirje naporni meseci tekmovanj in potovanj, sem z doseženima rezultatoma res lahko zadovoljna,« je omenila Šeglova.

Tjašo Vozel so na 50 metrov prsno diskvalificirali, ker po skoku z nogama ni simultano odrinila prsno. »Če sem iskrena, ne vem, zakaj natančno so me diskvalificirali. Posnetek mojega nastopa smo si večkrat ogledali. Verjetno so sodniki videli po obratu več delfinovih udarcev, ampak je bil le en. So pa bili diskvalificirali tudi Kitajko in Italijanko, ki sta imeli najboljša dosežka, tako da bo to še zelo zanimivo prvenstvo,« je poudarila Vozlova.