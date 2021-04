Ogier po prometni nesreči in zasuku do zmage na Hrvaškem

Francoski avtomobilist Sebastien Ogier (Toyota) je zmagovalec tretjega relija svetovnega prvenstva 2021. Na reliju po Hrvaški je na koncu le za šest desetink ugnal moštvenega sotekmovalca, Valižana Elfyna Evansa, in prevzel tudi vodstvo v skupnem

seštevku.



Razplet relija je bil povsem negotov do zadnjih metrov zaključne hitrostne preizkušnje, že pred tem pa je bilo v Zagrebu, Karlovcu, Kumrovcu in okolici veliko napetega dogajanja, saj so bile razlike med prvimi tremi izjemno majhne. Na koncu je o zmagi odločila napaka Evansa v zadnjem zavoju pred ciljem, po kateri je izgubil prednost nekaj sekund in na cilju za Ogierjem zaostal za pičle 0,6 sekunde. Tretji je bil Belgijec Thierry Neuville (Hyundai) z 8,1 sekunde zaostanka.

Slovenci v spodnji polovici

Ogier je danes pred začetkom hitrostnih preizkušenj v Zagrebu doživel lažjo prometno nesrečo, ko se je pri menjavanju voznih pasov v njegov dirkalnik zaletel drug voznik osebnega avtomobila. Pri trčenju na srečo ni bil nihče poškodovan, skupil jo je le avtomobil oziroma vrata Ogierjeve toyote yaris na sovoznikovi strani, kar sta dirkača sama toliko popravila, da sta se lahko podala naštart hitrostne preizkušnje. Dopoldne sta najprej izgubila vodstvo, a nazadnje le zmagala. Z zmago je Ogier skočil na vrh seštevka SP, na katerem ima 61 točk, drugi je Neuville s 53.



Bližino relija so za nastop na dirki za SP izkoristili tudi slovenski dirkači. Prijavile so se štiri posadke. Darko Peljhan in Matej Čar (Škoda Fabia R5) sta se po predzadnji HP prebila med trideseterico in bila na koncu na 30. mestu, Aljoša Novak in Jaka Cevc (Škoda Fabia R5) sta končala na 32., Grega Premrl in Gregor Brešer (Toyota GT 86) na 37. ter Primož Brazda in Primož Tavčar (Ford Fiesta rally4) na 44. mestu. Reli je končalo 56 posadk.



Naslednji reli za SP bo na Portugalskem med med 20. in 23. majem.

