Olimpijci v Tokiu najverjetneje brez družin

Predsednica organizacijskega odbora olimpijskih iger v Tokiu Seiko Hashimoto je po medijskih poročilih, da na letošnjih poletnih igrah ne bo navijačev iz tujine, v pogovoru za lokalne medije danes nakazala, da je malo verjetna tudi prisotnost družin športnikov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.



Japonsko tiskovna agencija Kyodo News je že v torek poročala, da se je japonska vlada odločila, da obisk ljubiteljev športa iz tujine na igrah ne bo mogoč. Vzrok je strah pred širitvijo okužb z novim koronavirusom, ki bi jih lahko obiskovalci iz tujine razširili v državi prirediteljici iger.



Uradno odločitev naj bi organizatorji sicer sporočili po srečanju lokalnih in nacionalnih oblasti s predstavniki mednarodnih olimpijskih in paraolimpijskih komitejev, ki bo verjetno potekalo naslednji teden, še poroča AFP.



A že zdaj je Hashimotova v pogovoru za lokalne medije sporočila, da je možnost prihoda družin športnikov na Japonsko, kot izjema splošne prepovedi prihoda tujim športnim navdušencem, malo verjetna.



»To je možnost, ki jo bodo nekateri dobili le enkrat v življenju, zato bi si na čustveni ravni želela, da bi družine lahko spremljale športnike. A moramo razmišljati o zdravstvenem sistemu na Japonskem, zato s težkim srcem odgovarjam, da se bo to težko uresničilo,« je pojasnila.

Domačini nasprotujejo prihodu tujih navijačev

Agencija Kyodo je v torek poročala, da se je japonska vlada odločila, da ni mogoče dovoliti navijačem iz tujine vstopa v državo za ogled iger. Za to odločitvijo naj bi stalo nezadovoljstvo domače javnosti glede možnosti širjenja novega koronavirusa in pojava številnih novih različic tega virusa v zadnjem času. Po eni od javnomnenjskih anket naj bi kar tri četrtine Japoncev nasprotovalo prihodu tujih navijačev.



Po poročanju časnika Asahi Shimbun pa je Mednarodni olimpijski komite (MOK) sicer japonsko vlado zaprosil tudi za izjemo za prihod tujih gostov, ki so povezani s sponzorji. O tem naj bi vlada še razmišljala.

