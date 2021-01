Olimpijske igre v Tokiu predstavljajo preveliko tveganje

V Tokiu bi se čez 6 mesecev morale začeti prestavljene olimpijske igre. A na Japonskem so se razmere, tako kot v številnih drugih državah sveta, znova poslabšale, zato priznani infektolog z univrze Kobe Kentaro Iwata​ svetuje, naj organizatorji odpovejo dogodek.



V Tokiu in desetih drugih prefekturah so na začetku tega meseca razglasili izredno stanje, saj Japonska ni uspela zajeziti tretjega vala novega koronavirusa.



Za Iwato to predstavlja jasen znak, da so razmerje prenevarne za izvedbo iger, na katerih bi nastopilo približno 11 tisoč športnikov: »Letos se soočamo s še večjo nevarnostjo kot lani. Zakaj bi torej izvedli igre, ki smo jih lani prestavili zaradi prevelikega tveganja okužbe?«



Organizatorji so pod velikim pritiskom, saj so doslej v izvedbo iger vložili že 15,4 milijarde evrov, odpoved pa bi pomenila še dodatno ogromno izgubo.



»To je podobno vedenju slabega hazarderja. Ta ob izgubi denarja vloži še več sredstev, da bi si znova povrnil izgubljeno,« meni Iwata.



Iz japonske vlade so medtem že sporočili, da cepljenje ne bo pogoj za nastop na igrah, vendar pa svetujejo, da se čim več športnikov in njihovih spremljevalcev odloči za ta ukrep.

V Mok-u prepričani, da odpovedi ne bo

V Mednarodnem olimpijskem komiteju (MOK) imajo drugačno mnenje. Njihov član z najdaljšim stažem DIck Pound je namreč prepričan, da organizatorji ne bodo odpovedali velikega dogodka, razen če japonska vlada in zdravstveni organi prepričajo njegove organizacije, da so razmere vendarle prenevarne. A dvom vseeno obstaja.



»Nihče ne more zagotoviti, da se bodo olimpijske igre odvile, kot smo načrtovali. Mislim pa, da obstaja zelo, zelo velika verjetnost, da se lahko in da se tudi bodo,« je dejal 78-letni Pound, ki je član organizacije od leta 1978.

