Olimpijski ogenj bo gorel v parku poleg Louvra

Olimpijski ogenj, ki bo gorel med poletnimi olimpijskimi igrami v Parizu, ki bodo od 6. julija do 11. avgusta, bo stal na simbolni lokaciji v parku Tuilerije. Gre za javnosti dostopno mesto v središču Pariza med muzejem Louvre in Trgom Concorde, danes poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Organizatorji so to skrivno lokacijo, ki so si jo nekateri predstavljali na Eifflovem stolpu ali nedaleč stran, izbrali pred več tedni na sestanku med organizacijskim odborom in pariško mestno hišo, je za AFP dejal neimenovani vir.

»Tuilerije so se pojavile kot prva izbira zaradi preprostega dostopa za javnost blizu vzhodnega vhoda, nasproti piramide Louvre,« piše AFP.

Kraj je nedaleč od Trga Concorde, enega izmed olimpijskih prizorišč, kjer bodo potekali štirje dogodki (kolesarstvo bmx, breaking, rolkanje in košarka 3 x 3). Prizorišče Louvra bo v središču olimpijskih iger, saj bo na predvečer v pariškem Louvru tudi »gala« večerja, ki jo bodo zrežirale ekipe kuharskega mojstra Alaina Ducassa za okoli sto voditeljev držav in drugih pomembnih osebnosti.

Špekuliralo se je, da bi lahko plamen postavili na Eifflov stolp, medtem ko so organizatorji razmišljali tudi o tem, da bi ga postavili na dvorišče Louvra, največjega muzeja na svetu.

Park Tuilerije »je območje, ki ga je mogoče zlahka zavarovati. Varnostne sile bodo ves čas dežurale, da bodo zaščitile plamen, in širša javnost ga bo lahko videla zaradi dvignjenih pešpoti okoli vrta,« je dodal vir.

Prižig olimpijskega ognja je ključni trenutek med uvodno slovesnostjo olimpijskih iger, ki formalno naznanja začetek svetovne športne ekstravagance.

Za zdaj ni jasno, ali bodo ogenj prižgali v parku Tuilerije ali pa ga bodo tja prenesli 26. julija po otvoritveni slovesnosti, ki naj bi potekala na čolnih vzdolž bližnje reke Sene.

Identiteta osebe, ki ji bo pripadla čast, da ogenj prižge, ostaja neznana, podrobnosti o otvoritveni slovesnosti, ki bo prvič potekala zunaj atletskega stadiona, pa so skrbno varovana skrivnost.