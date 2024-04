Še pred olimpijskimi igrami v Louvre plesat in na jogo

Ni šala: pariški muzej Louvre bo v svojih slavnih galerijah kot del mestnega kulturnega programa organiziral jogo in športna srečanja, in to preden bodo v Parizu odprli olimpijske igre 2024. S tem želijo dvigniti razpoloženje v francoski prestolnici še pred 26. julijem.

Prve olimpijske igre v Parizu po sto letih bodo predvidoma potekale od 26. julija do 11. avgusta, od 28. avgusta do 8. septembra pa jim bodo sledile še paraolimpijske igre.

Največji muzej na svetu bo obiskovalcem ponudil možnost, da se med ogledi svetovno znanih umetniških del udeležijo plesa, joge in vadbe z inštruktorji in trenerji, poroča Guardian.

»Louvre je v središču Pariza. Torej bo fizično tudi v središču olimpijskih iger,« je povedala direktorica muzeja Laurence des Cars.

Kot olimpijsko poletno dogajanje v Parizu povzema Guardian, bo otvoritvena slovesnost potekala na reki Seni, ki teče mimo Louvra. Na bližnjem trgu Place de la Concorde gradijo začasni stadion za rolkanje in breakdance. Olimpijski ogenj bo gorel tudi v vrtovih Tuileries, ki veljajo za enega najbolj priljubljenih krajev za Parižane vseh starosti.

Te dni v Louvru FOTO: Thomas Samson/AFP

Različne športne ali kulturne dejavnosti, povezane z olimpijskimi igrami, bodo potekale tudi v Orsayskem muzeju.

Pariška mestna hiša je v teh dneh razkrila še druge načrte za javne športne objekte, koncerte in površine na prostem med olimpijskimi in paraolimpijskimi igrami.

Okoli prestolnice bo 26 navijaških območij, dve posebni območji v osrednjem in severovzhodnem Parizu pa bosta namenjeni za proslavljanje dobitnikov medalj.

»Prvič v zgodovini iger si mesto gostitelj prizadeva ustvariti 'ljudske igre', kjer bo olimpijsko navdušenje mogoče deliti tako na prizoriščih kot zunaj stadionov, v središču mesta, v vsakem okrožju,« sporočajo iz kabineta župana.

Od torka je na voljo tudi nova olimpijska transportna aplikacija za mobilne telefone, s katero obiskovalce Pariza spodbujajo k obisku olimpijskih točk skupaj z informacijami o prometu in obiskovalcih, o najprimernejših poteh do njih in z različnimi prevoznimi sredstvi.

Parižane zlasti skrbi prenatrpanost pariške podzemne železnice. Lokalni politiki so jih že pozvali, naj hodijo peš ali uporabljajo kolesa.

