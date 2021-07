Oranžna armada v Spielbergu slavila novo zmago Verstappna

Vsaj 20 tisoč oranžnih

VN Avstrije (71 krogov, 306,452 km): 1. Max Verstappen (Niz/Red Bull) 1:23:54,543 sekunde (povp. hitrost: 235,250 km/h)

2. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) +17,973

3. Lando Norris (VBr/McLaren) 20,019

4. Lewis Hamilton (VBr/Mercedes) 46,452

5. Carlos Sainz (Špa/Ferrari) 57,144

6. Sergio Perez (Meh/Red Bull 57,915

7. Daniel Ricciardo (Avs/McLaren) 1:00,395

8. Charles Leclerc (Mon/Ferrari) 1:01,195

9. Pierre Gasly (Fra/AlphaTauri) 1:01,844

10. Fernando Alonso (Špa/Alpine) 1 krog

...

SP skupno (9): 1. Max Verstappen (Niz/Red Bull) 182 točk

2. Lewis Hamilton (VBr/Mercedes) 150

3. Sergio Perez (Meh/Red Bull) 104

4. Lando Norris (VBr/McLaren) 101

5. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 92

6. Charles Leclerc (Mon/Ferrari) 62

7. Carlos Sainz (Špa/Ferrari) 60

8. Daniel Ricciardo (Avs/McLaren) 40

9. Pierre Gasly (Fra/AlphaTauri) 39

10. Sebastian Vettel (Nem/Aston Martin) 30

...

Nizozemec(Red Bull), vodilni v skupnem seštevku svetovnega prvenstva, je bil najhitrejši na dirki za veliko nagrado Avstrije v Spielbergu, kjer je bil najboljši že prejšnjo nedeljo na VN Štajerske. Pred tem je zmagal tudi na dirki za VN Francije.Na deveti od 23 dirk svetovnega prvenstva v sezoni je v Spielbergu drugo mesto zasedel Mercedesov voznik Finecs 17,973 sekunde zaostanka, tretji je bil 21-letni Britanec(McLaren-Mercedes, +20.019) za svoje četrte stopničke v karieri F1 in tretje v sezoni. Četrti je bil Britanec(Mercedes), branilec naslova prvaka je tako dobil le 12 točk, 26 pa Verstappen, ki je točko prejel še za najhitrejši krog na dirki. Nizozemec je s 15. zmago v karieri, peto v tej sezoni, še povečal prednost v seštevku SP pred Hamiltonom na 32 točk.Pred tednom dni je bil Hamilton drugi, Bottas tretji, Verstappen pa je obakrat dirko začel z najboljšega startnega položaja in prednost obakrat zanesljivo izkoristil na dirkališču v Spielbergu, ki velja za domač teren njegove ekipe Red Bull.»Neverjetno, če sem pošten, dirkalnik je bil izjemen. Na vsakem kompletu gum je bilo veselje dirkati. Ta zmaga je res posledica dela celotne ekipe, tako kot prejšnja, ta dva konca tedna za nami sta bila izjemna,« je Verstappen povedal po prvi pokoronski tekmi pred polnimi tribunami, na katerih je bilo vsaj 20.000 navijačev z oranžnimi simboli njegove domovine.Že v prvem krogu je moral posredovati varnostni avto, ker se je Francoz Esteban Ocon v »sendviču« med Italijanomin Nemcemzaustavil v tretjem zavoju. A Verstappna nič ni ustavilo, že po osmih krogih je imel 3,4 sekunde prednosti pred Norrisom in 4,2 pred tretjim Hamiltonom. Deset krogov pozneje je prednost Nizozemca narasla že več kot osem sekund, na manj kot pol sekunde pa je razlika padla med Norrisom in Hamiltonom.Slednji je bil že dva kroga pozneje na drugem mestu, ko je imel Verstappen skoraj 10 sekund naskoka. Ta je v osemindvajsetem krogu ostal podoben, le Hamilton je imel pred Norrisom že 4,5 sekunde prednosti. Poleg tega je Norris dobil pet sekundno kazen zaradi tesnega obračuna z Mehičanomna začetku dirke, ko naj bi oviral tekmeca, odslužil jo je na prvem postanku v boksih.V štiriintridesetem krogu je imel Hamilton za Verstappnom, ki je šel tedaj v bokse, 13 sekund zaostanka, na tretje mesto pa se je povzpel Bottas, bil je pet sekund za Britancem. Dvajset krogov pred koncem je imel Verstappen je več kot 21 sekund prednosti pred tekmeci, Bottas pa je bil v lovu na drugo mesto dobre pol sekunde za Hamiltonom in ga nato tudi ugnal.Britanec je le nekaj krogov pozneje izgubil tudi tretji mesto, z lepim manevrom se je pred njega prerinil še Norris. Deset krogov pred koncem je šel Verstappen mirno po nove pnevmatike, po postanku pa je imel devet in 10 sekund prednosti pred najbližjima zasledovalcema. Bottas je imel slabi dve sekundi prednosti pred tretjim Norrisom in tak je bil vrstni red nato tudi na koncu.»Za menoj je dobra dirka, malo pa sem razočaran, ker bi si lahko priborili drugo mesto. Dobili smo kazen, sam je šel s proge, nisem ga (Pereza, op. a.) izrinil. Zato sem kar pošteno razočaran. A po drugi strani sem sledil Bottasovemu ritmu, kar je tudi zelo dobro,« je takoj po dirki povedal Norris.Na naslednji dirki SP bo »domačin« Hamilton, VN Velike Britanije bo na programu 18. julija, ko bo tako kot tokrat v Spielbergu tudi ob dirkališču Silverstone lahko največje možno število gledalcev, drugič po začetku pandemije novega koronavirusa.