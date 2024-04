Oranžni zmaji bruhali zmagoviti ogenj

Odbojkarji ACH Volleyja so še 20. postali državni prvaki, potem ko so v tretji finalni tekmi državnega prvenstva za sezono 2023/24 ugnali Calcit Volley s 3:2 (28, -24, 20, -22, 12) in sklepno serijo dobili s 3:0 v zmagah.

Oranžni zmaji so tokrat slavili po izvrstni predstavi Jana Pokeršnika (29 točk z 59-odstotno učikovitostjo v napadu), izkazala sta se še Alen Šket s 24 in Luka Marovt z 21 točkami. Pri Kamničanih jih je 30 dosegel Lazaro Brunet.

»Tako, kot je Alen Šket rekel pred začetkom petega niza, ACH ne izgublja v Tivoliju in to se je na koncu tudi pokazalo,« je dejal trener Ljubljančanov Matjaž Hafner.