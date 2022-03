Osmi naslov bo lovil Lewis Hamilton-Larbalestier

Sedemkratni svetovni prvak v formuli ena Lewis Hamilton je razkril, da bo spremenil priimek v čast svoji materi Carmen Larbalestier, zdaj Lockhart. Hamilton je spremembo priimka razkril ob predstavitvi ciljev v novi sezoni, v kateri namerava osvojiti rekordni osmi naslov svetovnega prvaka.

Sedemintridesetletni britanski dirkač je dejal, da bo svojemu priimku Hamilton dodal še materin priimek, kar pomeni, da bo še letos najverjetneje dirkal z novim priimkom Hamilton-Larbalestier.

»Priimek moje mame je Larbalestier in njen priimek bom dodal svojemu,« je povedal dirkač Mercedesa v intervjuju na odru na svetovnem sejmu Expo v Dubaju.

»Ker v resnici ne razumem popolnoma celotne ideje, ko se ljudje poročijo, potem ženska izgubi svoj priimek. In moja mama, resnično želim, da se nadaljuje njeno družinsko ime.«

Hamilton je dejal, da dela na spremembi priimka, a da se to ne bo zgodilo pred letošnjim uvodnim dejanjem sezone za veliko nagrado Bahrajna 20. marca.

Larbalestierjeva se je ločila od Lewisovega očeta Anthonyja Hamiltona, ko je bil star dve leti, nato pa je živel z mamo in starejšima polsestrama, Samantho in Nicolo, do svojega dvanajstega leta.

Britanec, ki je bil na lanski dirki za veliko nagrado Abu Dabija v spornih okoliščinah ob osmi naslov svetovnega prvaka, je celo razmišljal o koncu tekmovalne kariere. Vzel si je premor, preden se je februarja znova pojavil ter sporočil: »Vrnil sem se, da bi se boril za osmi naslov prvaka, zato sem tukaj.«