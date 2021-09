Peharc do svoje najboljše uvrstitve na svetovnih prvenstvih

Slovenski športni plezalec Anže Peharc je na svetovnem prvenstvu v Moskvi zasedel šesto mesto v balvanih. Tako je 24-letni Tržičan vpisal svojo najboljšo uvrstitev na tem tekmovanju. Novi svetovni prvak je postal Japonec Kokoro Fuji, ki je bil s štirimi vrhovi v finalu najboljše šesterice nepremagljiv.



Peharc se je v odločilni krog tekmovanja uvrstil s petim dosežkom. Peti je bil pred tem tudi v kvalifikacijah. Ob odsotnosti olimpijske prvakinje in šestkratne svetovne prvakinje Janje Garnbret je Sloveniji priplezal prvo finalno uvrstitev v Moskvi.



V finalu je imel obilico težav, saj si je na kot smirkovem papirju hrapavih volumnih in oprimkih dodobra zbrusil blazinice na prstih obeh rok. V finalu je imel konice prstov povite, kar mu je onemogočalo boljši oprijem na zahtevnih postavitvah. V svojem prvem velikem finalu na svetovnih prvenstvih je prišel do zgolj dveh bonusov. Na zadnjem balvanu je bil še najbližje rešitvi. Vrh smeri je prijel z roko, a položaja ni zadržal.



Slovenija je imela še dva polfinalista. Zan Lovenjak Sudar iz Libelič je svoj prvi veliki finale na tekmah najvišje ravni z enim vrhom in štirimi conami zgrešil na devetem mestu. Na 16. mestu je bil zgolj s tremi bonusi in brez osvojenega vrha daleč od finala Ravenčan Gregor Vezonik, ki se je pred tremi leti na svetovnem prvenstvu v Innsbrucku ovenčal z bronasto kolajno.



Že v kvalifikacijah sta svoje nastope sklenila Matic Kotar (33.) in Jernej Kruder (57.), lanski evropski prvak in svetovni podprvak iz leta 2014.

Narasaki dopolnil uspeh Fujija

Japonsko slavje je s srebrnim odličjem dopolnil Tomoa Narasaki, dvakratni svetovni prvak iz 2016 in 2019. Azijci so tako z dvojno zmago dobili nekaj zadoščanja po razočaranju na domačih olimpijskih igrah v Tokiu, kjer so v moški konkurenci ostali brez kolajne.



Narasaki je imel en vrh in eno cono manj kot Fuji, ki je vodil po kvalifikacijah, Francoz Manuel Cornu pa je v svojo korist odločil dvoboj za bronasto odličje z Rusom Aleksejem Rubcovom. Oba sta imela dva vrhova in tri cone, a je Cornu osvojil kolajno zaradi manj poskusov. Pred slovenskega finalista Peharca se je uvrstil še Izraelec Marcus Nimrod, prav tako brez osvojenega vrha.



Olimpijska prvakinja Garnbretova, ki je po zgodovinskem uspehu v Tokiu izpustila Moskvo, je v soboto dvojno krono svetovne balvanske prvakinje iz 2018 in 2019 predala Američanki Natalii Grossman. Za najboljši slovenski uvrstitvi v ženski konkurenci sta poskrbeli Lučka Rakovec z desetim in Vita Lukan s 15. mestom.



Prvenstvo se bo nadaljevalo jutri s kvalifikacijami v težavnosti z desetimi Slovenci. V ženski konkurenci bodo torkov polfinale lovile Mia Krampl, Vita Lukan, Lučka Rakovec, Lana Skušek in Tjaša Slemenšek, v moški pa se bodo Peharcu pridružili Luka Potočar, Domen Škofic, Martin Bergant in Milan Preskar.

