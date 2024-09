Pet olimpijcev so ujeli na dopingu

Med olimpijskimi igrami v Parizu so odgovorni za boj proti prepovedanim sredstvom testirali skoraj 39 odstotkov športnikov. Pri tem so odkrili pet pozitivnih primerov, je sporočila Mednarodna agencija za testiranje (Ita), ki skrbi za protidopinški program med igrami.

Skupno so protidopinški delavci olimpijcem odvzeli 6130 vzorcev (urin, kri, posušena kri) iz 4770 testov pri 4150 športnikih, so sporočili iz Ite, ki navaja, da je to »največji delež« testiranih športnikov doslej. Ti odvzemi vzorcev so potekali od odprtja olimpijske vasi sredi julija do sklepne slovesnosti olimpijskih iger 11. avgusta.

ZDA, Francija, Kitajska, Avstralija in Velika Britanija

Ita je izvajala ciljne preglede, od katerih sta »skoraj dve tretjini« potekali med tekmovanjem, ostalo pa zunaj tekem. Med najbolj testiranimi državami so bile ZDA, Francija, Kitajska, Avstralija in Velika Britanija.

Ob tem je mednarodna agencija izvedla tudi program testiranja več tednov pred olimpijskimi igrami, kar je pomenilo, da je bilo približno 90 odstotkov od okrog 10.000 udeležencev pariških olimpijskih iger testiranih vsaj enkrat. V tem obdobju so pri Iti zabeležili okoli 40 kršitev protidopinških pravil. Na olimpijskih igrah v Tokiu leta 2021 so odkrili šest primerov dopinga.

Olimpijske igre so zaprli 11. avgusta. FOTO: Andy Chua/Reuters

Agencija Ita, ustanovljena leta 2018, ki jo delno financira tudi Mednarodni olimpijski komite (Mok), načrtuje, organizira in upravlja rezultate protidopinških kontrol med igrami. Delovala je že v Tokiu leta 2021 in nato med zimskimi igrami v Pekingu leta 2022. Vodi tudi protidopinški program za kolesarsko dirko Tour de France in več drugih športnih disciplin.