Mentalno in telesno me je uničila izčrpanost

Med turnirjem v Ljubljani smo se pogovarjali s Kajo Juvan, ki se je začasno umaknila iz tekmovalnega tenisa. Kako zdaj gledate na turnir s tribun, kako ga primerja z nekdanjim dogodkom v Portorožu? Koliko so jo pritegnile olimpijske igre v Parizu? Kako gleda na svojo izčrpanost in sploh zelo zahteven teniški koledar? Kako je s pravilno prehrano, kaj ima rada na krožniku in kaj ji je všeč od tistega, kar za športnike ni ravno priporočljivo? Jo bomo videli novembra v Velenju na tekmi Slovenije in Nizozemske?