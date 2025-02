Philadelphia slavila v Super Bowlu: Trump v prvi vrsti, Swift razočarana (VIDEO)

Težko pričakovani superbowl, veliki finale lige NFL v ameriškem nogometu, ni upravičil pričakovanj javnosti. Bil je preveč enosmeren. Igralci Philadelphia Eagles so v New Orleansu povsem nadigrali branilce naslova iz Kansas City Chiefs in si že v prvem polčasu priigrali drugo lovoriko Vinca Lombardija po letu 2017. Bilo je 40:22, med odmorom 24:0.

Podajalec (quarterback) Jalen Hurts je zasenčil prvega zvezdnika lige Patricka Mahomesa in se mu maščeval za poraz izpred dveh let. Kansas City je zamudil priložnost, da bi postal prvi, ki bi trikrat zapored zmagal na zadnjem dejanju sezone. Trener Nick Sirianni (43) pa je ukanil 23 let starejšega trenerskega kolega Andyja Reida.

Občinstvo je med premorom zabaval slavni raper Kendrick Lamar. Kot prvi predsednik ZDA si je tekmo leta v živo ogledal Donald Trump. Prisotna je bila tudi slavna pevka Taylor Swift, vendar se ni veselila, saj je njen izbranec Travis Kelce izgubil.