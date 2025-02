Joshu Allenu prvič nagrada MVP

Podajalec Buffalo Bills Josh Allen je bil po izboru petdesetih športnih novinarjev, ki jih je izbral Associated Press, najkoristnejši igralec rednega dela sezone lige NFL. Allen je zbral 383 točk in 27 glasov za prvo mesto in tesno premagal Lamarja Jacksona, podajalca Baltimore Ravens, ki je zbral 362 točk in 23 glasov za prvo mesto.

Osemindvajsetletnik iz Kalifornije je Bills popeljal do trinajstih zmag v rednem delu in do finala konference AFC. Na zadnji stopnički pred superbowlom so ekipo iz zvezne države New York premagali Kansas City Chiefs. Poglavarji so proti Bills v končnici slavili štirikrat v zadnjih petih letih.

Allen je dosegel 41 touchdownov in s podajami zbral 3731 jardov. »Vem, da je to individualna nagrada in na njej piše najkoristnejši igralec, vendar mislim, da izhaja iz ekipnega uspeha in rad imam svojo ekipo,« je dejal Allen. Saquon Barkley, tekač Philadelphia Eagles, ki bodo proti Poglavarjem v nedeljo zaigrali na superbowlu, je bil imenovan za napadalnega igralca leta, branilec Denver Broncos Pat Surtain II za obrambnega. Trener Minnesota Vikings Kevin O'Connell je bil izbran za trenerja leta.