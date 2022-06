Pia Babnik lovi zmago med svetovno elito

V nadaljevanju preberite:

»Pia bo igrala na zmago. Če je na prvem letošnjem majorju, na katerem so se zbrale vse najboljše igralke golfa na svetu, osvojila tretje mesto, potem so takšna pričakovanja povsem logična,« je pred odhodom v ZDA dal jasno vedeti Aleš Babnik, oče in trener najboljše slovenske golfistke, ki ta čas na svetovni lestvici zaseda 46. mesto. Od jutri do nedelje bo tekmovala na odprtem prvenstvu ZDA, na katerem je na voljo rekordni nagradni sklad v višini 10 milijonov ameriških dolarjev.