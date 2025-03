Pia Babnik zadovoljna v Avstraliji

Po osvojenem 16. mestu minuli konec tedna na turnirju evropske serije (LET) v Coffs Harbourju najboljša slovenska golfistka Pia Babnik optimistično pričakuje naslednjo preizkušnjo v Avstraliji. Nagradni sklad turnirja v Wollongongu, okoli 85 kilometrov južno od Sydneyja, znaša 300.000 evrov, dekleta bodo igrala od četrtka do nedelje.

FOTO: Mark Runacles/Let

Ljubljančanka je z obale Tihega oceana sporočila: »S 16. mestom sem res zadovoljna, saj je bilo igrišče precej ozko, poleg tega pa je zadnja dva dni pihal močan veter, kar je otežilo igro. Glede na to, da na začetku tedna sploh nismo vedeli, ali bodo turnir zaradi obilnega deževja sploh izvedli, je bil velik uspeh že to, da smo lahko igrali. Naj spomnim, da je bil prvi načrtovani turnir odpovedan zaradi ciklona. S svojo igro sem zadovoljna sploh, saj opažam napredek, zato komaj čakam na nov turnir. Igrišče v Wollongongu je popolnoma drugačno, je odprto, blizu morja in skoraj brez dreves. Verjetno pa bo tudi tukaj precej pihalo.«

»S svojo igro sem zadovoljna sploh, saj opažam napredek, zato komaj čakam na nov turnir,« pravi Pia Babnik. FOTO: Tristan Jones/Let

Spomnimo, da je Ljubljančanka v tej sezoni igrala na treh turnirjih evropske serije. V Maroku je bila 61., v Savdski Arabiji ni prišla v rez, v Avstraliji pa je prikazala precej boljšo igro in končala na 16. mestu.

Na začetku sezone se je izkazala 29-letna Angležinja Cara Gainer, ki je zmagala na prvem turnirju, v Savdski Arabiji je bila 54., minuli konec tedna pa je bila druga, tako da prepričljivo vodi v skupni razvrstitvi. »Mislim, da imam zdaj po samo treh turnirjih več točk kot celotno lansko sezono, kar se zdi precej noro. Glavni cilj je, da poskusim doseči čim več uvrstitev med pet najboljših, s čimer bi še povečala vodstvo. Veselim se novih preizkušenj,« je povedala Gainer, ki na profesionalni ravni tekmuje od leta 2020.