Piero Ferrari: Schumacher nas ni zapustil

Piero Ferrari je ob prejemu nagrade Mecenate Dello Sport, ki jo v Italiji podelijo za pomembne prispevke k promociji športa, spregovoril tudi o Michaelu Schumacherju. Sin legendarnega Enza Ferrarija se je spominjal dni, ki sta jih skupaj preživela v Ferrarijevi rezidenci ob kozarcu rdečega vina.



»Rad se spominjam trenutkov z Michaelom, ko ni bil na stezi – ko je bil gost v naši hiši in sva v miru spila kozarec rdečega vina. Bil je preprost v najbolj pozitivnem pomenu te besede, jasen, natančen, zelo uravnotežen. Ni pa mi všeč, da o njem zdaj govorijo kot o nekom, ki nas je že zapustil,« je povedal podpredsednik Ferrarija.



Dotaknil se je tudi trenutne sezone v formuli 1. Ekipa iz Maranella je s Charlesom Leclercom in Carlosom Sainzom na 6. oziroma 7. mestu v skupnem seštevku trenutno precej oddaljena od dramatičnega dvoboja za naslov med serijskim prvakom Lewisom Hamiltonom in Maxom Verstappnom, ki ju ločita vsega dve točki.

Enzu bi bil všeč Charles

»S Carlosom Sainzom in Charlesom LeClercom lahko računamo na izvrstno ekipo. Leclerc je dirkač, ki bi bil všeč mojemu očetu. Težko je primerjati, a Gilles Villeneuve je denimo dirkal po čistem občutku. Charles je povsem drugačen: inteligenten možakar, ki je blagoslovljen z neverjetnim talentom v vseh pogledih. Če mu bomo priskrbeli primeren dirkalnik, nam bo prinesel še veliko veselja,« je prepričan Ferrari.



Karavana se bo med 8. in 10. oktobrom ustavila v Turčiji, vodstvo tekmovanja pa je v četrtek potrdilo, da se novembra obeta trojček dirk na Bližnjem vzhodu, potem ko je na koledar zdaj uvrščena tudi premierna izvedba VN Katarja, ki se bo pridružila prvi dirki za VN Saudske Arabije in zaključni dirki sezone za VN Abu Dabija.

