Po Bakuju, Minsku in Krakovu napočil čas za Istanbul

Zgodba o evropskih igrah, mladem športnem tekmovanju, ki so ga prvič priredili junija 2015 v azerbajdžanski metropoli Bakuju, nato pa sta bili še prizorišči Minsk (2019) in lani Krakov, se nadaljuje. Olimpijski komite stare celine je potrdil in izbral kandidaturo Istanbula, kjer bodo tako naslednje igre, in sicer ob začetku poletja 2027.

»Verjamem, da bodo igre v našem mestu, kjer se srečujeta zahod in vzhod, prav imenitne. Širile bodo duh olimpizma in prijateljstva skozi šport,« je prepričan Ekrem Imamoglu, župan tega turškega velemesta z več kot 15 milijonov prebivalcev. »Naše mesto je najbolj vznemirljivo na svetu,« se je pohvalil in ponovil že znano napoved, da bo Istanbul kandidiral za prirejanje olimpijskih in paralimpijskih iger 2036.

Pri Evropskem olimpijskem komiteju pa so še potrdili, da bo Brašov (Rom) v letu 2027 priredil zimske olimpijske igre mladih, Lignano Sabbiadoro pa bo nato v poletjui nasledil Maribor, ki je bil lani prireditelji poletnih iger mladih.