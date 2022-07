Po kom se je poskušal zgledovati Anže Kopitar na naboru NHL 2005?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (27. 7.): 1. C) Srečko Katanec; 2. B) 257.899; 3. A) 17 stopinj C.

1. Danes se bodo angleški nogometaši spomnili, kako so pred 56 leti prvič postali svetovni prvaki s finalno zmago na Wembleyju nad ZR Nemčijo s 4:2 pod vodstvom selektorja Alfa Ramseyja. Toda od tedaj se na mundialih niso nikoli več prebili višje od polfinala v letih 1990 in 2018. Kdo je bil njihov prvi strelec na zlatem SP 1966?

A) Geoff Hurst

B) Roger Hunt

C) Bobby Charlton

2. Na današnji dan leta 2005 so Los Angeles Kings na naboru NHL kot 11. izbrali Anžeta Kopitarja. Prvo mesto je pripadlo Kanadčanu Sidneyju Crosbyju, ki je še vedno moštva Pittsburgh Penguins, slovenski as pa je bil najbolje uvrščeni Evropejec. Kdo je bil leta 1989 prvi hokejist s stare celine, ki so ga na naboru izbrali kot št. 1?

A) Roman Hamrlik

B) Mats Sundin

C) Teemu Selänne

3. Okroglih deset let je minilo od podviga judoistke Urške Žolnir, ki je po 3. mestu na OI v Atenah 2004 zablestela v kategoriji do 63 kg še v Londonu 2012 kot prva Slovenka z zlato olimpijsko kolajno v individualnem športu. Vmes je leta 2008 nosila državno zastavo na otvoritvi iger v Pekingu, a na tatamiju ostala praznih rok. Katero mesto je zasedla?