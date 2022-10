Tekači, pozor: po pameti in z nasmehom!

V nadaljevanju preberite:

Težkih treningov je že zdavnaj konec, glikogenske rezerve so zapolnjene, tekaški copati zavezani. Štart! Kako se lotiti teka, ki za večino rekreativnih športnikov predstavlja vrh tekaške jeseni? Katere napake so najpogostejše? Kako jih preprečiti? Odgovore na ta vprašanja smo skušali najti s pomočjo znanstvenih raziskav in zgledov iz vrhunskega športa.

»Bistven je začetek. Če te v prvih treh, štirih minutah zakisli, je konec. Morda prideš do cilja, ampak gotovo ne dosežeš optimalnega rezultata. Zato se trudim, da začnem po pameti, nato pa uživam v trpljenju.« S temi besedami je v intervjuju za Nedelo svojo tekmovalno strategijo povzel Timotej Bečan, najboljši slovenski gorski tekač zadnjih let. Ta pristop k vzdržljivostnim preizkušnjam ni rezerviran le za vrhunske športnike, ampak tudi za rekreativce. Morda celo še posebej zanje. Bečan zato skupini ljubiteljskih tekačev, ki jih trenira, svetuje podobno. »Naj vas tekmovalni adrenalin in množica na štartu ne zavedeta.«