Olimpijski junak po sanjskem letu že hiti 19. kolajni naproti

V nadaljevanju preberite:

Leto 2021 je bilo za odličnega slalomista na divjih vodah Benjamina Savška sanjsko, saj je med kanuisti osvojil drugo mesto v skupni razvrstitvi svetovnega pokala in kar je najpomembnejše – zlato kolajno na olimpijskih igrah v Tokiu. Tudi novo sezono je začel uspešno, z zmago na otvoritveni tekmi v Tacnu, po včerajšnjem 35. rojstnem dnevu pa že vesla proti novim izzivom, na katerih želi obogatiti svojo zbirko 18 kolajn s svetovnih, evropskih prvenstev in OI. V njej so med drugim zlato s SP 2017 in kar tri prva mesta na EP zgolj med posamezniki.

Kako je olimpijski podvig vplival na njegovo dojemanje športa in tekmovalne ambicije? Česa se najbolj veseli v novi sezoni in zakaj je zadovoljen, da se mu letos ne bo treba dajati na vso moč v internem slovenskem dvoboju z Luko Božičem?