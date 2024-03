Po skoraj 29 letih našli ukraden Ferrari dirkača Bergerja

Britanski preiskovalci so zasegli športni avtomobil, ki so ga pred skoraj 29 leti ukradli avstrijskemu dirkaču formule 1 Gerhardu Bergerju. Ferrarija so mu ukradli aprila 1995 v Italiji, kjer je na dirkališču v Imoli potekala velika nagrada San Marina. Avto, vreden okoli 350.000 funtov (kar ustreza dobrim 400.000 evrov), so zdaj zasegli, je sporočila metropolitanska policija v Londonu.

Berger in drugi zvezdnik F1, Francoz Jean Alesi, sta istega dne aprila 1995 ostala brez svojih osebnih avtomobilov zaradi tatov, ki so ju obiskali v bližini dirkališča v Imoli. Avstrijec je takrat pojasnil, da je njegov rdeči F512M testarossa izginil pred njegovim hotelom.

Londonska metropolitanska policija je sporočila, da je januarja začela preiskavo, potem ko je prejela poročilo družbe Ferrari, ki je opravila pregled avtomobila, ki ga je lani kupil kupec iz ZDA prek posrednika iz Velike Britanije. V poročilu so pri Ferrariju zapisali, da je bil avtomobil ukraden.

Preiskovalci iz enote, specializirane za organizirani kriminal, so nato sprožili obsežno preiskavo. Avto je bil poslan na Japonsko kmalu po tem, ko je bil ukraden, dokler ga niso šele konec leta 2023 prepeljali v Veliko Britanijo. Vozilo so nato zaradi preprečitve izvoza zasegli.

Za zdaj niso aretirali nikogar, preiskava pa še poteka. Poleg rdečega Ferrarija F512M je bil v Italiji ukraden tudi drugi športni avtomobil. Preiskovalci v Londonu so zapisali, da je drugo vozilo še vedno pogrešano.