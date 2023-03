Po smoli Verstappna prvo štartno mesto Perezu

Mehičan Sergio Perez je v kvalifikacijah VN Savdske Arabije v Džedi prišel do prvega štartnega mesta za nedeljsko dirko formule 1. Voznik Red Bulla je do pole positiona prišel tudi z nekoliko sreče po smoli svojega moštvenega kolega in branilca naslova svetovnega prvaka, Nizozemca Maxa Verstappna.

Verstappen je dobil uvodno dirko sezone v Bahrajnu in je prevladoval na vseh treh treningih, potem pa ga je v kvalifikacijah na cedilu pustila okvara dirkalnika. S tem je še prišel do boksov in le zlezel iz njega, nedeljsko preizkušnjo pa bo začel s 15. štartnega položaja.

Nizozemčeva smola je boj za prvo štartno mesto naredila malce bolj zanimiv, na 6,174 km dolgi progi sta se za Perezom zvrstila Ferrarijev Monačan Charles Leclerc in Španec Fernando Alonso iz ekipe Aston Martin. Toda Leclerc bo zaradi menjave motorja štartal z deset mest slabšega položaja.

Za Pereza je to drugi pole position v karieri, prvega si je privozil na isti progi pred enim letom. Nedeljska dirka se bo začela ob 18. uri.