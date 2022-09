Po stožiški pravljici zdaj za lesk svetovnega odličja

V nadaljevanju preberite:

Slovenski odbojkarji so v četrtfinalu svetovnega prvenstva v dvorani Stožice ugnali Ukrajino s 3:1 in se uvrstili med štiri najboljše reprezentance na svetu. Boj z Ukrajinci je bil trd in žilav, na koncu so se varovanci selektorja Gheorgheja Creţuja prebili v polfinale, kjer se bodo v soboto v dvorani Spodek v poljskih Katovicah pomerili z Italijo.